







Google’ın en güçlü servislerinden biri olan Google Maps harita servisi rakipleri tarafından geçilebilmiş değil. Apple iPhone serisi cihazlarda karşımıza çıkan iOS işletim sistemiyle Apple Maps gelse de alanındaki en iyi seçenek değil.

iOS: iPhone İçin En İyi GPS Uygulamaları

Apple iPhone kullanıcılarının iTunes markette bulabileceği çok sayıda navigasyon uygulaması var ama biz bunlar içinden en iyi olanları seçtik ve sizler için sıraladık…

Google Maps









Birkaç senelik gecikmeden sonra iOS ortamına gelen Google Haritalar uygulaması tüketici odaklı harita ve navigasyon uygulamaları alanında bir numara. İlk iki gün içinde 10 milyon kişi indirdi ve iOS 6 geçişine önayak oldu. Yol tarifi, çevrimdışı haritalama, çevrimdışı GPS, toplu taşıma ve yürüyüş desteği içeriyor.

Waze

1.3 milyar dolara Google tarafından alınan Waze’in eşsiz yanı haritalamaya sosyal ağ ve topluluk desteğini eklemiş olması. Gerçek zamanlı trafik bilgileri sürücülerden gelen bilgiler ışığında anında güncelleniyor. Trafik tıkanmasına neden olan bir kaza varsa derhal güncelleme oluyor.

Apple Maps

Bir zamanlar alay konusu olan Apple Maps güncellendi ve iyileştirildi. Google Maps ile aynı düzeyde olmasa da ilerlemeler takdire değer. Ortalama üstü bir seçenek ama vazgeçilmez kılan bir özelliği yok.

Maps.me

Pek duyulmamış olan bu uygulama sunduğu harita detaylarıyla beğeni kazanıyor. Aynı zamanda çevrimdışı navigasyon özellikleri takdir görüyor. Bu yüzden tamamen çevrimdışı kalacakların önceden büyük bir harita paketi indirmesi gerekiyor.

HERE Maps

Hoş görünen sezgisel arabirimiyle sadece çevrimdışı navigasyon sunmakla kalmıyor, aynı zamanda etraftaki görülesi mekanları listeleyip öneriler veriyor.











