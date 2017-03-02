







iPhone‘daki web tarayıcısı Safari’de Bir Web Sitesiyle İlgili Verileri Silmek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Safari, iOS işletim sisteminde oldukça başarılı işler çıkarıyor. Tarayıcı ziyaret ettiğiniz her web sitesi ve sayfa ile ilgili bazı verileri kaydetmekte. Bunlar arasında çerezler, önbelleğe alınan görseller ve daha fazlası olabilir. Tıpkı diğer web tarayıcıları gibi Safari de internet geçmişinizi temizleme olanağı sağlıyor. Peki tüm geçmişi temizlemek yerine yalnızca bir web sitesiyle ilgili bilgileri silmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Esasında bu özellik Safari’de bulunmakta fakat nasıl kullanılacağını bilmiyor olabilirsiniz. Safari’de Bir Web Sitesiyle İlgili Verileri Silmek oldukça kolay.

iPhone: Safari’de Bir Web Sitesiyle İlgili Verileri Silmek

Settings‘e gidin ve Safari‘ye dokunun. Uygulama Default Apps grubunda yer almakta. Ona dokunun ve karşınıza gelen pencerede en alt bölüme kaydırma hareketiyle erişin, Advanced butonunu kullanın.









Advanced ekranından Website Data seçeneğine girin. Website Data ekranında Safari’nin kaydettiği tüm alan adları yer alıyor. iOS 10.2 ve daha eski işletim sistemi versiyonlarında alan adlarının bir listesi görülüyor. iOS 10.3 ve daha güncel versiyonlarda ise üst kısımda bir arama kutucuğu da bulunmakta. iOS 10.3 şu an Beta versiyonunda olduğu için arama kutucuğunu görmüyorsanız telaş yapmanıza gerek yok. Arama kutucuğu bir web sitesi ile ilgili verilere hızlı erişim sağlıyor. iOS 10.2’de siteyi listeden sizin bulmanız gerekecek.

Safari’de bir internet sitesiyle ilgili bilgileri silmek için bu menüde sola doğru kaydırma yapın. Silme butonu web sitelerinin sol kısmında belirecektir. Bu kırmızı renkli butona dokunduğunuzda ilgili web sitesiyle ilgili kaydedilen bilgiler Safari’den temizlenecektir.

Web sitesini tarayıcının History / Geçmiş bölümünden de silmeniz gerekecek. Safari’yi açın ve üst kısımdaki Reading List simgesine dokunun. History‘e dokunun ve silmek istediğiniz internet sitesi alan adını aratın. Sola doğru kaydırma hareketi yapın ve beliren kırmızı renkli Delete butonunu kullanın.









