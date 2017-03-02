







Akıllı telefonlarımız artık akıl almaz derecede kişiselleşmiş durumdalar ve cüzdanlarımızdan bile değerli hale geldiler. Bu nedenden ötürü çoğu kullanıcı gün içinde çok sık biçimde akıllı telefonunu kontrol ediyor. Böylece arkadaş ve aile bireylerinden gelecek haberleri kaçırmamak istiyor.

Telefonunuzu Günde Kaç Kez Kontrol Ettiğinizi Öğrenin

Yapılan analizlere göre dünyadaki en telefon bağımlısı ülkelerden biri Türkiye. Buna göre yaklaşık günde 250 kez kontrolden söz ediliyor. Elbette bu ortalama bir değer.









Meraklanıyor ve sizin günde kaç kez akıllı telefonu kontrol ettiğinizi öğrenmek istiyorsanız Checky adlı yeni uygulamadan destek alabilirsiniz. Gerçekten de telefon bağımlısı oldunuz mu yoksa olmadınız mı?

Basit biçimde ücretsiz uygulamayı indirin ve kurun. Telefon ekranını her açtığınızda sayı artacak ve telefonu gün boyunca, toplamda ne kadar kontrol ettiğiniz gösterilecek. Daha önceki günlerle kıyaslama imkanı sunan uygulama anlaması kolay grafikler de sunuyor. Görsellik anlamında fazla iddialı olmasa da görevini yerine getiriyor. Maalesef sınırlı olduğundan sadece kontrol sayısını gösteriyor, telefon ekranına bakarak harcanan dakika/saati hesaplamıyor.









