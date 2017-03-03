







Matematik, kimilerine son derece kolay, kimilerine ise son derece zor gelen bir bilim dalı. Okulda bir şekilde matematikten geçmiş olsanız bile kavramada zorluk çekmeye devam ediyorsanız kendinizi bu alanda ilerletmenize olanak verecek uygulamalar var.

Android: En İyi Matematik Öğrenme Uygulamaları

Bu uygulamaların bir kısmı matematiği yeni öğrenen çocuklar için geliştirilmiş olsa da her yaştan meraklılar tarafından kullanılabilirler. İşte alanındaki en iyi uygulamalar:

Math Games, Mathematics









Çoğu matematik uygulaması belirli yaşı hedef alsa da Math Games uygulaması zihninizi güçlendirecek biçimde zaman limiti olan matematik oyunları sunarak hodri meydan çekiyor. Siz ilerleme gösterdikçe soruların zorluk derecesi artıyor. Dört işlem, üstlü sayılar ve çok daha fazlası var. Öğrenmekse eğlenceli ve kolay yani her yaşa hitap ediyor. Sunulan tüm içerik bir oyunun parçası gibi. Ders çalışma moduysa çarpım tablosuna odaklanıyor.

Preschool Math Games

Ana okuluna giden çocuklar alfabe ve okuma yazma öğrenirken eğitimin ilk adımlarını atıyor ve öğrenmeye aç hale geliyor. İşte bu aşamada matematik sevgisini aşılamak önemli. Bu uygulama sayesinde okuma, sayıları tanıma, ekrana yazma, ekleme, çıkartma gibi temeller öğretiliyor. Genelde küçükleri hedef alıyor ve tüm içerik ücretsiz.

Math Run

Eğlenceli, göz alan, ilgi çekici bir matematik eğitim uygulaması arayanlara hitap ediyor. Sevimli hayvanlardan birinin yerine geçerek oynuyor ve basit matematik bulmacalarını çözdükçe macerada yol alıyorsunuz. Devam ettikçe diğer hayvanları seçebilir oluyor ve bu sayede dikkatinizi yitirmiyorsunuz.

Math Training

Matematik alanında hızla ilerlemek herkesin harcı değil. Kimilerinin ve çocukların ek yardıma ihtiyacı var. Temelleri öğrenme konusunda yardımcı olup eğlenceye de yer veren bu uygulama harika seçeneklerden biri ve problemleri kategorilere ayırıyor, kolay-orta-zor olarak seçme imkanı da veriyor. Doğru cevap verdikçe bir diğer çiçek canlanıyor ve ilgi çekici olmayı başarıyor.











