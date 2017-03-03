







Mobil dünya hızla gelişiyor ve dünyanın çehresini değiştiriyor. Gün boyu telefonu elinden bırakmayan ve her fırsatta sosyal medyaya dalanlardan söz etmiyoruz. Aksine mobil uygulamalar ve oyunlar geliştirip çok ünlü olan ve kazanan programcılar da var.

Android: Kod Öğrenme İmkanı Veren Uygulamalar

Siz de belki meraktan, belki de kariyer yapmak adına Android işletim sistemli mobil cihazlara yönelik uygulamalar ya da oyunlar geliştirmek istiyorsanız bu konudaki yardımcınız da Google Play mağazadaki uygulamalar olabilir.

Udacity









Kod öğrenmek zorlu gelebilir ama Google’daki endüstri uzmanları tarafından hazırlanmış derslerle en iyilerden eğitim aldığınıza emin olabilirsiniz. Temelleri öğrenme ya da mevcut yeteneklerinizi geliştirme imkanı veren yüzlerce ücretsiz ders var. Dersler anlamayı kolaylaştıracak biçimde bölümlere ayrılmış. Tercih ettiğiniz özel bir kodlama dili varsa doğrudan seçip başlayabilirsiniz. Sunulan içerik ve kullanım açısından programlamayı öğrenme alanında en iyi seçenek.

Khan Academy

Ücretsiz biçimde programlama öğrenmek söz konusu olduğunda başı çeken Khan Academy uygulaması eğitim amaçlı çok geniş bir arşive sahip. Öğrenmek istediğiniz ders için arama yapmalısınız yani başta biraz zahmetli gelebilir. Aradığınızı bulup açtığınızda her bir dersin aynı kalitede olmadığını görebilirsiniz. Ödeme yapmadığınız düşünülürse bu kabul edilebilir bir durum ve içerik son derece geniş. Bulunan dersler favorilere eklenip sonradan devam edilebiliyor.

Lightbot

Lightbot’un özelliği çocuklara programlama öğretmek için geliştirilmiş olması. Buna yönelik olarak bir oyun havasında öğrenmeyi kullanıyor. Programlama, sıralama, işlemler ve döngüler gibi temeller öğretiliyor. Çocukların ilgisini çekebilmek için farklı yöntemler deniyor ve sonuçlar değişken olabilir. Ücretsiz sürüme ilk 20 ders dahil. Tam sürümde 50 ders var

Encode

Hiç deneyimi olmayanlar ve nereden başlayacağını bilmeyenler için geliştirilmiş Encode uygulaması işinizi kolaylaştıran ders modülleri içeriyor. Adımları izleyerek öğrendikçe bir adım ileri gidebilirsiniz. En temel kurallar öğretilerek başlanıyor. Ücretsiz sürümdeki içerik sınırlı ve Pro sürümde tümü aktifleşiyor.











