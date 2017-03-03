







iPhone ile kaydedilen videolar kimi zaman yanlışlıkla ağır çekim modunda kaydedilebiliyor ve ardından izlendiğinde suratlar buruşuyor. Ağır çekim videolar belirli alanlarda fayda sağlasa da normal kullanım için hazır değiller. Bunları silmeden normale dönüştürmek ister misiniz?

iOS: Ağır Çekim Videoları Normal Hıza Dönüştürmek

Bu dönüştürme işlemi aslında çok da zor değil ve iPhone içinde yer alan kamera rulosu kullanılarak sonuç alınabiliyor. İlgili ağır çekim videoyu bulmak üzere kamera rulosunu açın ve seçin. Ardından videoyu açıp sağ üst köşedeki düzenle butonuna tıklayın.









Altta beliren kaydırma çubuğuna bakınca iki ayrı hız çubuğu göreceksiniz. İşte bu aralıktaki kesiklere bakarak ağır çekim videonun başlama ve bitiş anlarını anlayabilirsiniz. Basit biçimde çubuklardan birini aralıkların genişlediği yerin başına kaydırın.

Ardından diğer çubuğu bu geniş aralığın bittiği yere kaydırın. İki kaydırma çubuğu birleşince tamam butonuna basın. Artık videonuzu normal hızda oynatabilirsiniz. Daha da iyisi, eğer dönüştürme işlemi gerçekleştirirseniz ve sonrasında ağır çekim olmasını tercih ederseniz düzenle butonuna basıp geri al seçeneğiyle tekrar eski haline geri getirebilirsiniz.









