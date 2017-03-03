







Eğer bir iMessage mesajını sildikten sonra tekrar geri dönüp okumak istemişseniz bu işlem imkansız olmasa da biraz zorlu bir sürece dönüşebiliyor. Önünüzdeki seçenekler iCloud yedeği, iTunes yedeği ya da üçüncü parti uygulamalardan destek almak.

iOS: Silinmiş iMessage Mesajlarını Geri Getirmek

İlk olarak varsa iCloud ya da iTunes ile aldığınız yedeklerinizi kullanarak silinmiş iMessage mesajlarını geri getirmeyi denemelisiniz. Örneğin iki ay önceki konuşmayı geri getirmek istiyorsanız ve yedekleriniz son iki haftayı kapsıyorsa elde edemezsiniz. Diğer can sıkıcı durumsa cihazınızı sıfırlayıp bu yedekle açmanız gerekmesi yani uzun süren bir işlem ve yedekten sonra eklenen verileriniz ortadan kaybolacak!









Ayarlar uygulamasında Genel kısmında Sıfırlamaya girin ve Tüm içeriği silme komutu verin. Onay verince işlem başlar. Silinme bitince cihaz yeniden başlar ve Wi-Fi bağlantısı yapmanız gerekir. Cihazı nasıl kuracağınız sorulunca iCloud ya da iTunes yedeği seçin. iCloud seçerseniz hesabınızla oturum açın, yedeği seçin ve onaylayın.

Yedekten önceki iMessage mesajlarınız geri gelecek ama uzun süren ve zahmetli bir işlem.

iExplorer İle iMessage Geri Getirmek

Ödeme yaparsanız yedekte yer alan mesajı geri getirmek için cihaz sıfırlamanıza gerek yok. Yedek içeriğinde arama yapıp istenen cihaza geri getirebilir ya da dosya olarak dışarı aktarabilirsiniz. Bu yöntemde de önceden iTunes yedeği almanız şart. iExplorer Windows ve Mac sürümleri 40 dolar.

Bunu kullanarak notları, diğer dosyaları da dışarı aktarabilirsiniz. iPhone dosya sistemi içinde gezip iOS cihazı doğrudan Windows Dosya Gezgini ya da Mac Finder’a ekleyebilirsiniz. Cihazı bağladıktan sonra iExplorer başlatın ve soldaki menüyle iTunes yedeklerini gezin.

Sağ kısımdan mesajlar butonuna tıklayın ve ardından saklı mesajları görün ve dışarı aktarın.

iSkySoft Veri Kurtarma

Önceden yedek almamışsanız ya da yedeklerde mesajlar bulunamamışsa iSkySoft veri kurtarma yazılımını kullanabilirsiniz. Sadece iCloud ve iTunes yedeklerini taramakla kalmaz, aynı zamanda cihaz depolama alanını silinmiş dosyalar için de tarar. Daha kapsamlı olduğundan fiyatı daha yüksek. https://www.iskysoft.us/iphone-data-recovery/











