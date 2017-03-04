







Eskiden her meraklı kullanıcının masasında bir yazıcı ve bir tarayıcı görebilirdik. Zaman içinde hepsi bir arada çözümlere geçildi ve sonrasında bunlar da ortadan kalktı. Artık basılı belgeler çok daha az ama yine de mektupla gelen belgeler oluyor ve bunları tarayıp dijitale aktarmak gerekiyor.

Akıllı Telefon Kullanarak Belge Taramak

Her ne kadar akıllı telefon kamerasıyla çekim yapıp belgeleri içeri aktarmak mümkün olsa da bu aşamada hizalama önemli ve metinler net olamayabiliyor. Metinler net olsa bile belki de bunları OCR ile içeri aktarmanız gerekiyor.

Android İçin Google Drive

Google Drive uygulamasını kurduktan sonra artı sembolüne tıklayarak yeni bir belge ekleyin ve sunulan seçenekler arasından tarama seçin.









Kamera ekranı gelecek. Belge hizalı, aydınlık ve telefon sabit durumda olduğunda mavi kayıt butonuna basın. Cihazda flaş varsa soldaki butonla açabilirsiniz.

İşlem bitince PDF olarak Google Drive bulut depolama alanınıza gönderilecek. Tarama bitince artı ile daha fazla sayfa ekleyebilirsiniz. Tekrar çekmek için yuvarlak butona tıklayın. Bittiyse onay verin.

Bir sonraki aşamada butonlarla renk düzenlemesi, sayfa döndürme gibi düzenlemeler yapılabilir. İşlem sonunda yükleme bitince listelenecekler.

Her birinin köşesindeki üç noktayla adlandırma, taşıma, silme, paylaşma gibi işlemler yapılabilir.

PDF Üzerinde OCR Karakter Tanıma

Drive belgeyi PDF olarak sakladığından üzerinde düzenleme yapılamaz ama bilgisayardan Google Drive açıp Google Docs ile açma komutu verirseniz artık düzenlenebilir hale gelirler.

iOS İle Tarama İçin Evernote Scannable

Drive uygulamasının iOS sürümü tarama yapmıyor. Akla gelen ilk seçenek Evernote Scannable ve kullanmak için Evernote kurmanıza gerek de yok.

Uygulamayı kurup açın ve taranacak belge üzerinde tutun. İşlem otomatik olarak gerçekleşecek. Siz devam ettikçe taranan sayfalar arka arkaya eklenecek.

İstemediklerinizi silebilir, flaş açabilir, tarama bitince kesme, döndürme, iyileştirme gibi işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Ardından saklayın ya da paylaş menüsüne girip bir uygulama seçin.

Düzenlenebilir Metin Haline Getirmek

Bu durumda da Google Drive ile içeri alırsanız ardından bilgisayar kullanarak Google Docs ile açtıktan sonra düzenlenebilir belge olarak kullanabilirsiniz.









