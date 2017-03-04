







Android‘li akıllı telefonlarda yüksek ses seviyesi uyarısını devre dışı bırakmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Evet, Android’de kulaklık takılıyken ses seviyesini fazla artırdığınızda ekranda beliren ses seviyesi uyarısının bizleri uzun vadede işitme kaybından korumak gibi iyi bir amacı var. Fakat bu uyarı kulaklığın ortamdaki sesleri ne kadar izole edebildiği ya da dış ortamda ne kadar gürültü olduğunu dikkate almıyor. Android‘de yüksek ses seviyesi uyarısını devre dışı bırakmak için izlenebilecek çeşitli yöntemler var fakat birçoğu root erişimi ve Xposed modüllerine ihtiyaç duymakta. Bizim anlatacağımız yöntemde ise root erişimi şart değil.

Android: Yüksek Ses Seviyesi Uyarısını Devre Dışı Bırakmak

Bu işlem için akıllı telefonunuzda Tasker uygulaması ve Tasker için AutoTools eklentisine ihtiyacınız olacak.

Eklenti ücretsiz olsa da Tasker uygulaması 3 USD karşılığında edinilebiliyor. Tasker’ı gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz, araç Android için geliştirilen en başarılı otomasyon çözümlerinden biri. Kullanımı biraz karmaşık olsa da sayısız işleve ev sahipliği yapıyor.

Bunlar dışında bilgisayarınıza ADB ve akıllı telefon sürücüsünü de yüklemeniz gerek.

İzinleri Sağlamak

Üst kısımda belirttiğimiz uygulamaları yükleyin.

Telefonunuzda Settings-> About Phone menüsüne gidin, Build Number seçeneğine 7 kez üst üste dokunun ve Developer Options menüsünün etkinleştirilmesini sağlayın.

menüsüne gidin, seçeneğine 7 kez üst üste dokunun ve menüsünün etkinleştirilmesini sağlayın. Developer Options menüsüne erişin.

menüsüne erişin. USB Debugging seçeneğini etkinleştirin.

seçeneğini etkinleştirin. Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın.

Bilgisayarınızda ADB’nin kurulu olduğu klasöre gidin. Shift + Sağ Tıklama kombinasyonunu kullanın ve açılan menüdeki Open command window here seçeneğine tıklayın.

kombinasyonunu kullanın ve açılan menüdeki seçeneğine tıklayın. Komut İstemi aracında adb devices komutunu yazın ve Enter’a basın.

komutunu yazın ve Enter’a basın. Cihazınız doğru şekilde tanımlandıysa ekranda uzun bir alfanumerik dizi göreceksiniz.

adb shell pm grant com.joaomgcd.autotools android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS komutunu girin.

Tasker’da Profil Oluşturmak

Tasker’da iki profil oluşturacağız. Birincisi, cihazınızın her açılışında güvenli ses seviyesi ayarını atlamak için. Bu yeterli gözükebilir ancak Android periyodik olarak akıllı telefon yeniden başlatılmadığında dahi güvenli ses seviyesine dönüş yapıyor. Bu nedenle ikinci profil, güvenli ses seviyesi durumunu periyodik olarak atlamak için olacak.

Profil 1









Tasker uygulamasını çalıştırın.

Arayüzdeki + butonuna dokunun.

butonuna dokunun. Event ‘i seçin. Monitor Start ile devam edin. Sırasıyla Event, System ve Device Boot ‘u seçin.

‘i seçin. ile devam edin. Sırasıyla ve ‘u seçin. Şimdi sol üst kısımdaki geri butonuna dokunun ve Event ‘e yeni bir görev ekleyin. Göreve dilediğiniz ismi girebilirsiniz.

‘e yeni bir görev ekleyin. Göreve dilediğiniz ismi girebilirsiniz. Göreve yeni bir eylem eklemek için + butonuna dokunun.

butonuna dokunun. Task Action olarak Task ve ardından Wait ‘i seçin.

olarak ve ardından ‘i seçin. Süre bölümünde kaydırma çubuğuyla 30 seconds seçin.

seçin. Şimdi göreve yeni bir eylem ekleyin. Plugin ‘i seçin. AutoTools ‘u ayarlayın ve Secure Settings ‘e kaydırma yapın.

‘i seçin. ‘u ayarlayın ve ‘e kaydırma yapın. Configuration’ın yanındaki kalem simgesini kullanın. AutoTools Secure Settings açılacaktır.

açılacaktır. Custom Setting ‘i seçin.

‘i seçin. İlgili alanları şu şekilde düzenleyin.

Setting Type-> Global Name-> audio_safe_volume_state Input type-> Int Value-> 2

Tasker ana ekranına dönün.

Profil 2

Profiles sekmesinden yeni bir profil oluşturmak için + butonuna dokunun.

sekmesinden yeni bir profil oluşturmak için butonuna dokunun. Time ‘ı seçin, From ve To fields alanlarına aynı değeri girin. Repeat ‘i seçin ve 24 saate ayarlayın.

‘ı seçin, ve alanlarına aynı değeri girin. ‘i seçin ve 24 saate ayarlayın. Profiles sekmesine dönmek için geri butonunu kullanın. Yeni profili daha önce oluşturduğunuz ayar ile ilişkilendirin.

XML Script’lerini İçeri Aktarmak

Bu aşamalar size çok fazla geldiyse önceden hazırlanmış Tasker script’lerini uygulamada içeri aktarabilirsiniz.

XML script’lerini içeri aktarmak için:

Bağlantıdaki dosyaları indirin ve akıllı telefonunuzun dahili depolama birimine aktarın.

Tasker’ı açın. Arayüzde sağ üst kısımda yer alan üç noktalı simgeye dokunun.

Preferences ‘e gidin. Beginner Mode ‘u devre dışı bırakın.

‘e gidin. ‘u devre dışı bırakın. Profiles sekmesine dönün.

sekmesine dönün. Profiles sekmesine uzun dokunun, Import ‘u seçin.

sekmesine uzun dokunun, ‘u seçin. XML dosyasını kaydettiğiniz dizine erişin ve dosyalardan birisini seçin.

Aynı işlemi diğer dosya için de uygulayın.

Akıllı telefonunuzu yeniden başlattığınızda profiller etkinleşecektir. Tasker yazılımıyla Android’de birçok özelleştirme ve otomasyon işlemi gerçekleştirebileceğinizi belirtelim.







