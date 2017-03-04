







Huawei P9 Lite Android 7.0 Nougat (EMUI 5.0) kurulumu için izlemeniz gereken aşamaları ele alacağız. Çin merkezli Huawei 2016’daki amiral gemisi akıllı telefonu P9 için Android Nougat güncellemesini yayınladıktan bir süre sonra P9 Lite modeli için de güncellemeyi sundu. Huawei P9 Lite için geliştirilen B360/B361 firmware’i 1.5 GB’ın üzerinde bir boyutta ve Android 7.0 Nougat işletim sistemi üzerine inşa edilmiş EMUI 5.0’ı içeriyor.

Güncelleme ile arayüzü klasik uygulama çekmecesi geri getiriliyor. Stok Android arayüzünü beğenmeyen kullanıcıların çok hoşuna gidecek düzenlemeler ve ilgi çekici bir arayüz var. Ayarlar menüsü de elden geçirilmiş. Nougat güncellemesinin içerdiği çoklu pencere, özelleştirilebilir Hızlı Ayarlar menüsü, pil ömrü konusunda iyileştirmeler bizlerle. Eğer aşağıdaki varyantlardan herhangi birisine sahipseniz Huawei P9 Lite Android 7.0 Nougat (EMUI 5.0) terfisi için anlatacağımız aşamaları izleyebilirsiniz.

VNS-L21C185B360 VNS-L21C10B360 VNS-L31C185B360 VNS-L31C636B361

Huawei P9 Lite Android 7.0 Nougat (EMUI 5.0) Kurulumu









Güncelleme yalnızca yukarıdaki varyantlardan Huawei P9 Lite akıllı telefonlar için geçerli. Kurulum sırasında yaşanabilecek bir sıkıntı ve doğacak sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu unutmayın.

Hazırlıklar

Huawei P9 Lite için güncel USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

bilgisayarınıza yükleyin. Cihazınızın pil seviyesinin en azından % 60 üzerinde olmasına dikkat edin.

Her ihtimale karşı tüm verilerinizi yedekleyin.

Telefonunuzun model numarasıyla uyumlu firmware’i aşağıdaki bağlantılardan indirin.

İndirmeler

VNS-L21C185B360

2. VNS-L21C10B360

3. VNS-L31C185B360

4. VNS-L31C636B361

Kurulum

Bağlantılardan indirdiğiniz ZIP dosyalarını genişletin.

Cihazınızın depolama birimindeki root dizininde dload isimli bir klasör oluşturun.

dizininde isimli bir klasör oluşturun. İndirdiğiniz ZIP dosyalarının içeriğini dload klasörüne kopyalayın.

klasörüne kopyalayın. Telefon uygulamasını açın ve *#*# 2846579#*# * tuşlayın.

Project Menu > Software upgrade > SDcard upgrade > confirm the installation yolunu izleyin.

yolunu izleyin. Firmware kurulumu başlayacak ve işlem tamamlandığında akıllı telefonunuz yeniden başlatılacaktır.

İşlem bu kadar! Artık Android 7.0 Nougat esaslı EMUI 5.0’ın keyfini sürebilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.









