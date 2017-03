Geçtiğimiz yıllarda yetişkinlere yönelik boyama kitapları son derece popüler hale geldi. Uzmanlar, büyüklerin bu sayede stres atabildiğine kanaat getirdiler ve bu akıma destek verdiler. Sanat ve renklendirme kavramları hiç şüphesiz çocuklar kadar büyükleri de cezbediyor.

iOS: Boyama Kitabı Aratmayan iPhone Uygulamaları

Toplu taşımada giderken ya da bir yerde vakit harcamak zorunda kalınca bu uygulamalardan destek alabilirsiniz.

Recolor









Üzerinde çalışabileceğiniz çok sayıda görsel sunuyor ve 3B tasarımdan folk çizgilere kadar her kullanıcıya hitap ediyor. Her gün yeni içerik eklendiği için programı her açtığınızda başka seçenekler bulacaksınız. Ondan fazla renk paleti var ve ekranın alt kısmından seçim yapılabiliyor. İşiniz bitince kaydedebilir ve isterseniz sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz. Sınırsız görsel seçeneği için aylık ya da yıllık üyelik isteniyor.

Color Theraphy

Color Theraphy bir diğer boyama kitabı uygulaması ve ilgi çekici görseller içeriyor. Mekanlar, kişiler, özel desenler yer almakta. Dolu renklerden renk geçişlerine kadar sayısız renk paleti mevcut. Uygulamayı ya da biten işleri sosyal ağlarda paylaşarak, reklamları izleyerek daha fazla renk paleti aktifleştirebilirsiniz. Farklı kılan yanlarıysa seçilebilen arka plan müzikleri ve son hale eklenebilen görsel efektler.

Pigment

Gerçek anlamda renklendirme deneyimi arıyorsanız Pigment size hitap ediyor. Tıklayıp renk doldurmak yerine gerçek anlamda boyama yapıyorsunuz. Kalem, işaretleyici, havalı fırça gibi aletler sunuluyor. Her bir aracın netliği ve uç boyutu seçilebiliyor. Geometrik tasarımlardan organik desenlere kadar çok sayıda çizim var. Diğerleri gibi biten işleri sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz.

Colorfly

Burçlar, bahçeler, kediler ve özel günler gibi farklı içerikler üzerinde çalışmak istiyorsanız Colorfy ilginizi çekebilir. Recolor gibi cihazınızda yer alan bir fotoğrafı seçerek üzerinde renklendirme yapmanız da mümkün. En başta basit bir renk paleti sunuluyor ve isteyenler kendi renk kombinasyonlarını oluşturabiliyor. Kot, deri, yün gibi eşsiz görünüm katan efektler uygulanabiliyor. Daha fazla seçenek ve içerik için aylık ya da yıllık üyelik satın alınabiliyor.