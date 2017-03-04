







WhatsApp‘ta bir kişiyi engellemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. WhatsApp şüphesiz harika bir mesajlaşma uygulaması ancak telefon numaranızı bilen herhangi birisi size mesaj gönderebiliyor. Spam içerikler gönderen ya da sizi rahatsız eden bir kişiyi engellemek için ne yapmanız gerektiğine değineceğiz.

WhatsApp: Bir Kişiyi Engellemek

WhatsApp’ta bir kişiyi engellediğinizde:

İlgili kişinin attığı mesajlar size ulaşmıyor.

Mesajın size ulaşmadığını görüyor fakat sebebini bilmiyor.

Sizin son görülme zamanınızı ve çevrimiçi olma durumunuzu göremiyor.

Size daha önce gönderdiği mesajlar silinmiyor.

Sizin ona gönderdiğiniz mesajlar silinmiyor.

Engellediğiniz kişinin rehberinde kayıtlı kalmaya devam ediyorsunuz.

Engellediğiniz kişi sizin rehberinizde kayıtlı kalmaya devam ediyor.

iOS uyumlu WhatsApp‘ta bir kişiyi engellemek için ilgili kişiyle yaptığınız sohbeti uygulama arayüzünde açın. İsminin üzerine dokunun.









Aşağıya doğru kaydırma yapın. Block this Contact / Bu kişiyi engelle butonuna dokunun. Karşınıza gelen ve uyarı mesajı içeren pencerede tekrar Block / Engelle butonunu kullanın.

Aynı zamanda Settings > Account > Privacy > Blocked (Ayarlar – Hesap – Gizlilik – Engellenmiş Kişiler) yolunu da izleyebilirsiniz.

Burada engellediğiniz kişileri göreceksiniz. Engellenmiş kişiler listesine kolayca yeni birilerini dahil edebiliyorsunuz.

Android uyumlu WhatsApp’ta bir kişiyi engellemek için ilgili kişiyle olan sohbetinizi uygulama arayüzünde açın. Sağ üst kısımdaki üç noktadan oluşan simgeye dokunun. Açılan menüden Other / Diğer‘e girin. Aynı konumda beliren yeni menüdeki Block / Engelle seçeneğini kullanın.

Alternatif olarak uygulama arayüzünde Settings > Account > Privacy > Blocked Contacts (Ayarlar – Hesap – Gizlilik – Engellenmiş Kişiler) yolunu izleyebilir ve engellemek istediğiniz kişileri bu listeye ekleyebilirsiniz.











