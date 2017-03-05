







Akıllı saatlerin ilk zamanlardaki popülaritesi düşmüş olsa da karizma amaçlı olarak ya da hayatı kolaylaştırmak için takmaya devam eden epey kullanıcı var. Bu cihazı en büyük handikaplarından biri ufak boyutlu bataryanın bir günü zor çıkarması. Nerede o senede bir pili değişen eski saatler?

Akıllı Saat Batarya Kullanım Oranlarını Görmek

Heveslenerek ve tonla para vererek aldığınız o nadide akıllı saat gün içinde sizi yarı yolda bırakıyorsa yalnız değilsiniz. Bu durumdan şikayetçi olanlar için Android Wear işletim sistemine entegre edilen bir özellik yardımcı olabiliyor. İşte bu sayede akıllı saatinizin pilini tüketen uygulamanın hangisi olduğunu tespit edip gerekli önlemleri alabilirsiniz.









Telefonunuzda yer alan kurulu Android Wear uygulamasını açın ve sağ üst köşedeki dişli sembolüne tıklayın.

Bu menü biraz yanıltıcı gelebilir çünkü en üstte yer alan satırda akıllı saatinizin adı yazıyor ve sadece tanıtım amaçlı gibi gözüküyor ama esasında bu isme tıklarsanız detaylı bilgiler gelebiliyor.

Gerçekten de tıkladığınızda açılan yeni menüde ekran, uyandırma, kısayollar, uygulama eşleştirme, batarya durumu gibi alt menüler yer alıyor. Bizdeki örnekte batarya alt menüsüne tıklamanız gerekiyor.

Birkaç saniye bekledikten sonra saatten gerekli bilgi çekiliyor ve Android işletim sisteminde olduğu gibi batarya kullanım grafiği ve uygulamaları gösteren detaylı bir açıklama geliyor. İşte buna bakarak bataryayı en çok tüketenin ekran olduğu görülüyor. Bu noktada ekrana bakma sıklığını azaltabilir ya da parlaklığını düşürebilirsiniz. Herhangi bir sorunlu üçüncü parti uygulama bataryayı tüketiyorsa bu alanda üst sıralarda görüp önlem alabilirsiniz.











