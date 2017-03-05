







Android için En İyi 4 Twitter Uygulaması ile sizlerleyiz. Twitter şüphesiz ülkemizde en çok kullanılan sosyal ağ sitelerinden birisi konumunda. Genç kuşağın Facebook’u büyüklerine terk edip Instagram ve Snapchat gibi ağlara yönelmesi söz konusu fakat Twitter bu süreçte kan kaybetmedi. Yurtta ve dünyada olup bitenleri anlık takip edebilme imkanı, eğlenceli anonim hesaplar ve çok daha fazlası Twitter’da mevcut. Android işletim sistemli akıllı telefonlarda resmi Twitter uygulamasının dışında kullanabileceğiniz, özelleştirme imkanları içeren çeşitli üçüncü parti uygulamalar da mevcut. En İyi 4 Twitter Uygulaması için küçük bir rehber hazırlamak istedik. Dilerseniz uygulamalara daha yakından bakalım.

Android: En İyi 4 Twitter Uygulaması

Twitter









Resmi uygulamalar için her zaman söyleyecek bir şeyler vardır fakat Twitter’ın resmi uygulaması için bu pek geçerli değil. Twitter’ın resmi mobil uygulaması yıllardır sade ve az sayıda özelliğe ev sahipliği yapan, çok gündeme gelmeyen bir araçtı. Yerleşim özelleştirilemiyor ve reklamları gizlemek mümkün değil. (Bu birçok üçüncü parti uygulamada var.) Twitter’ın resmi uygulaması son dönemde iyileştirildi ve kullanıcılar uygulamadan büyük oranda memnun görünüyor.

Bizim en beğendiğimiz özellik kısa süre önce eklenen gece modu oldu. Twitter’ı özellikle akşam ve gece saatlerinde kullananlar için büyük rahatlık.

Talon

Talon seçenekler, liste stilleri ve butonlara boğulmadan çeşitli özelleştirme seçenekleri sunabilen başarılı bir Twitter istemcisi. Kompakt bir tasarıma sahip olan uygulamada başarılı satır içi medya boyutlandırma, alıntı yapılan tweet stilleri, manzara modunda büyük ekranlı akıllı telefon ve tabletlerde mükemmel çalışan iki sayfalı görünüm özelliği var.

Arka plan senkronizasyonu, bildirim kontrolü ve bellek yönetimi oldukça iyi. Dahili depolama birimi alanı yetersiz olan bir cihaz kullanıyorsanız önbellek yönetimi sizi şüphesiz rahatlatacaktır. Sınırlı data paketiniz aktifken Talon’un kullandığı veri miktarını düşürebiliyorsunuz.

Flamingo

Flamingo görece yeni bir uygulama ancak belli bir takipçi kitlesi var, bunun sebebi de rahatlıkla anlaşılabiliyor. Uygulama basitçe kurup kullanmaya başlayacabileceğiniz bir araç değil, çok sayıda özelleştirme ve ince ayar seçeneği barındırıyor. Hemen her şeyi sevdiğiniz gibi yapılandırabiliyorsunuz.

Yerleşimi belirledikten sonra temalandırmanın harika ve inanılmaz detaylı olduğunu göreceksiniz. Birincil renk, arka plan rengi, tweet metin rengi, alıntı metin rengi, RT rozet rengi gibi birçok ögeyi dilediğiniz gibi ayarlamanız mümkün. Varsayılan tema ve renk seçeneklerinin daha fazla olmasını dilerdik ancak bu haliyle bile özelleştirme anlamında en kapsamlı araç konumunda olduğunu belirtmemiz gerek.

Tweetings

Tweetings uygulamasında bir istatistik paneli bulunuyor ve bu panelden gündelik aktiviteler, tweet’lerinizin ne kadar beğenildiği gibi bilgileri görebiliyorsunuz. Profesyonel kullanıcıysanız ya da çok aktif bir hesabınız varsa bu panel şüphesiz oldukça işinize yarayacaktır.

Uygulamada doğrulanmış hesaplardaki mavi tick simgesi ismin yanında değil de profil fotoğrafının üzerinde görüntüleniyor. Akışınıza düşen tweet’lerdeki sahte hesaplarla gerçek hesapları ayırt etmede kolaylık sağlayacağı açık.











