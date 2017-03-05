







Android‘li akıllı telefonlarda Google arama sonuçlarında uygulamaları gizlemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Android uyumlu Google Search uygulaması bir süre önce kapsamlı bir güncelleme aldı. Artık internette olduğu gibi uygulamalarınızda da arama gerçekleştiriyor. Bu özelliği Apple’ın iOS işletim sistemindeki Spotlight’a benzetebiliriz. Google Search’te beliren Apps sekmesi altında arama yaptığınız kelimelerle eşleşen; akıllı telefonunuzda kurulu uygulamaların verileri sonuç ekranında beliriyor. Örneğin isim aratırken rehberinizde kayıtlı, girdiğiniz isme sahip kişiler de sonuçlar arasında hızlı şekilde görüntüleniyor. Google arama sonuçlarında uygulamaları gizlemek ve yalnızca internette arama yapılmasını istiyor olabilirsiniz. İşlem kolayca halledilebiliyor.

Android: Google Arama Sonuçlarında Uygulamaları Gizlemek

Google Search uygulamasını çalıştırın. Bunu ana ekrandaki ya da uygulama tepsisindeki Google Search simgesine dokunarak yapabilirsiniz.









Sol üst kısımda konumlandırılan hamburger menü simgesine dokunun ve açılan panelden Settings‘e girin. Settings ekranında Apps‘e dokunun. Apps ekranından Google arama sonuçlarında belirmesini istemediğiniz uygulamaları kolayca devre dışı bırakabiliyorsunuz.

Google Search aracının iOS’teki Spotlight’a benzediğini söylemiştik ancak araçlar arasında bir farklılık bulunmakta: Google Search tüm uygulamalar için arama gerçekleştiremiyor. Müzik aramak, son mesajlarda arama yapmak, rehberde kayıtlı bir kişiye ulaşmak, e-postaları taramak, Google Keep hizmetinde kayıtlı notlar içinde arama yapmak için kullanabiliyorsunuz ama örneğin belli bir tarihte çekilmiş fotoğraflara erişmek ya da Google Drive’a yüklediğiniz dosyaları bulmak için araçtan yararlanamıyorsunuz.









