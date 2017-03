Hülya Uğur’un söylediği gibi “Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız güzel olsun”! Elbette evden çıkmadan önce hepimiz ne giyeceğimizi kestirmek için hava durumunu kontrol ediyoruz. Bu alana yönelik geliştirilmiş çok sayıda uygulama var ve hangisini seçeceğinizi kestirmekte güçlük çekebilirsiniz.

Eğlenceli Hava Durumu Kontrol Uygulamaları

Ne de olsa hava durumunu kontrol edeceğinize göre bu işlemi her gün eğlenceye dönüştürmeye ne dersiniz?

Meowzr









Tumblr sitesinde çok sayıda kedi odaklı animasyonlu GIF görüntüsü dolu. Bunlar ilginizi çekiyorsa hava durumunu sunan bir kedi görmeye ne dersiniz? Böylece bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Bu mobil uygulama kedi sesiniz yansıtacak biçimde adlandırılmış. Hava durumunu temsil eden kedi animasyonunu kopyalayıp Twitter üzerinden paylaşmanız da mümkün.

Graph.no

Geek takılanlara hitap eden bu site sayesinde kod girerek terminal üzerinden hava durumunu sorgulayabilirsiniz. Yapmanız gereken şehir adını başa ekleyip “finger toronto@graph.no” şeklinde komut yollamak. Ardından hava durumunu rapor eden bir yanıt gelecek. Terminal kurulumu yapılabilen tüm platformlar üzerinden kullanılabiliyor.

Should I Get Up?

www.shouldigetup.com adresini ziyaret ederek bulunduğunuz konumun algılanmasına izin verdikten sonra günlük hava durumunu öğrenebilir ve buna göre yataktan kalkıp kalkmamaya karar verebilirsiniz. Sıcaklık, yağış şansı, rüzgar hızı, gün doğuş saati gibi bilgiler verilebiliyor.