







iPhone kullanıyor ve çok sayıda program kurduğunuz için bunları bulmakta zorlanıyor musunuz? Uygulama klasörleri kullanarak ilgili uygulamaları belirli başlıklar altında toplayabilirsiniz. Diğer yandan gereksiz olan uygulamaları gizlemek içinse özel bir isimsiz klasör ekleyebilirsiniz.

iOS: İsimsiz Uygulama Klasörü Oluşturmak

Apple normalde isimsiz uygulama klasörü oluşturmanıza izin vermez ama bir ufak hile sayesinde herhangi bir hack gerçekleştirmeden ya da jailbreak yapmak zorunda kalmadan isimsiz uygulama klasörü ekleyebilir ve kullanmadığınız uygulamaları bunun içinde saklayabilirsiniz.









iTunes uygulama mağazasına girdiğinizde Yiyecek ve İçecek kategorisinde yer alan bir uygulama bulun ve telefonunuza kurun. Ardından kurduğunuz uygulama üzerinde parmağınızı uzun süre tutup titremeye başlamasını sağlayın. Ardından bunu sürükleyip bir diğer uygulama kısayolu üzerine getirerek yeni bir uygulama klasörü oluşturulmasına önayak olun. Yeni klasör açıldığında herhangi bir ada sahip olmayacak. Ardından kurduğunuz yemek uygulamasını sorunsuz biçimde cihazdan kaldırabilirsiniz.

Bunun için uzun basılı tutup titreme gelince çarpı işaretine basmanız yeterli. Bu hilenin nasıl olup da işlediği henüz bilinmiyor ama yazılımsal bir eksiklik olduğu ortada. Elbette işimizi gören bir ipucu ama zaman içinde Apple tarafından güncellemeler yoluyla önü kapatılırsa yapacak şey kalmıyor.









