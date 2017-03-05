







iPhone için geliştirilen ve üretkenliği artıran dikey takvim uygulaması Vantage Calendar ile karşınızdayız. Sitemizde haftanın ücretsiz iOS uygulamasını mümkün olduğunca ele almaya çalışıyoruz, haftanın ücretsiz uygulaması çoğunlukla oyunlar arasından seçiliyor. Bu hafta ise normalde 3.99 USD karşılığında indirilebilen Vantage Calendar uygulaması var.

iOS: Üretkenliği Artıran Dikey Takvim Uygulaması Vantage Calendar









Uygulamada dikey kullanıcı arayüzü ile ekranda yukarı ve aşağı kaydırma yaparak gelecek veya geçmiş tarihleri kolayca görebiliyorsunuz. Farklı renkler, çıkartmalar ve yazı tiplerine yer verilmesi daha önemli randevularınızı diğerlerinden öne çıkarmanıza olanak tanıyor. Ekranın üst kısmında yer alan yatay bir çubuk zaman çizelgesiyle birlikte hareket ediyor; bu sayede hangi tarihe baktığınızı kolayca takip edebiliyorsunuz. Olaylar, tamamlandığında kontrol edilebilecek görevlere dönüştürülebiliyor.

Farklı arayüzüyle dikkat çekmeyi başaran Vantage Calendar uygulaması Google Calendar, iCloud, Outlook, Facebook Events ve diğer popüler takvimlerle eşleşebiliyor ve tüm bunları Apple iPhone ve Apple iPad’inizde yönetebiliyorsunuz. Çeşitli uygulama içi satın alma ögeleri de bizlerle; yüksek konsantrasyon sağlayan bir tema ya da ahşap görünümü kazandıran arayüz gibi ilginç şeyler var. Araç son olarak 1 Mart’ta güncelleme aldı ve bazı hataları giderilirken çeşitli yeni çıkartmalar dahil edildi.

Geleneksel takvim uygulamalarından sıkıldıysanız ve artık yeni, farklı bir uygulama kullanmak istiyorsanız önümüzdeki Perşembe gününe kadar ücretsiz indirebileceğiniz Vantage Calendar uygulamasına şans tanımalısınız. Uygulamanın üretkenliğinize katkıda bulunacağını düşünüyoruz.











