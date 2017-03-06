







Artık eski nesil FM radyoların sayısı azaldı ve akıllı telefonlardaki FM alıcılar kaybolmaya başladı çünkü günümüzde radyolar internet üzerinden akış olarak hizmet veriyor ve özel bir alıcı gerekmiyor. Bu sayede kapsama alanı sorunu yok ve dünyanın her yanından belki de milyon radyo kanalı bulabilirsiniz.

Android: İnternet Radyolarını Dinleyip Şarkıları Kaydetmek

İşin güzeli bu kadar çok internet radyosunu ücretsiz dinlemek dışında çalan popüler ya da klasik müzikleri kaydetme olanağı da bulunuyor. Elbette aralara giren reklamlar, kısa kesintiler ya da anonslar gibi kusurları kabul etmeniz gerekecek ama Audials adlı ücretsiz uygulama sizi epey memnun edebilir.

Ücretsiz olup reklam içermeyen ve uygulama içi satın almaya zorlamayan Audials’ın ücretli Pro sürümü de var. Bugün sizlere Android sürümünü tanıtıyor olacağız.









Uygulama açılınca Windows 8 ile başlamış karo görünümü karşımıza çıkıyor ama çok sayıdaki seçeneğe rağmen ana bölümler radyo ve podcast akışları olmakta. En alttaki alansa sizin gerçekleştirdiğiniz ve cihazınızda depolanan ses kayıtlarını içeriyor.

Sağ üst köşedeki menüye tıklayıp ayarlara girerek tema değiştirebilir, alarm kurabilir, uyku zamanlayıcı girebilir, sadece Wi-Fi ile indirmeyi seçebilirsiniz. İnternet yavaşsa ve kesinti oluyorsa buffer önbelleği arttırmalısınız. Bir diğer seçenekse kaydedilen şarkılardaki bitrate ses kalitesi.

Dünya genelinde farklı dillerden yüz binden fazla radyo kanalı var. Müzik türleri, ülkeler, hitler vb seçilebiliyor. Radyo, sanatçı, şarkı adına göre arama desteği de var.

Aradığınızı bulunca üstte yer alan beş sekmeden ilkiyle dinleyin, ikincisiyle kaydedin. MP3 olarak kaydedip sonradan dinleyebilirsiniz. Dahili müzik çaları sayesinde yapılan kayıtlar ya da cihazınızdaki diğer MP3 dosyaları rahatça dinlenebiliyor. Kaydedilenleri ana ekranda alt kısımda bulabilirsiniz.











