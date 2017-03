Android ve iOS uyumlu En İyi 5 Batman oyunu ile sizlerleyiz. Batman’ın her süper kahraman hayranının kalbinde özel bir yeri olduğunu biliyoruz. Dark Knight, korkunç bir trajedi karşısında büyük bir güç ve inançla mücadele eden büyüleyici bir karakter. Joker, Bane, Poison Ivy ve Riddler gibi kesinlikle kült olan rakiplerin kendi hikayeleri, güçleri ve gündemleri var. Tabii Bruce Wayne tarafından kullanılan harika alet, araç ve silahları unutmamak gerek. Batman oyun oynamak için harika bir evren ve atmosfer sunuyor. Dilerseniz şimdi Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonunuzda eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak En İyi 5 Batman Oyunu nelermiş hep birlikte görelim.

Android ve iOS: En İyi 5 Batman Oyunu

LEGO Batman: Beyond Gotham









Batman olarak oynayın ve şeytan Brainiac’ın Dünya’yı yok etmesini engellemek için uzaya fırladığınızda DC Comics evrenindeki karakterlerle güçler kurun. Justice League üyeleri, BIG LEGO figürleri, Lantern kahramanları ve kötü adamları ile çok daha fazlasını içeren şaşırtıcı güç ve yetenekleriyle 100’den fazla karakteri oynamak ve kilidini açmak için mücadele ediyorsunuz.

Injustice: Gods Among Us

Injustice: Gods Among Us üçe üç savaşlara girmek için karakterler, hareketler, güçler ve araçlar listesi oluşturduğunuz; ücretsiz oynanabilen, dokunmatik tabanlı bir kart koleksiyonu oyunu. Kart koleksiyonunuzu oyun tarzınıza uyacak şekilde sürekli olarak geliştiriyor ve bir dizi DC süper kahramanını elde ederek takımınızı ileriye götürebiliyorsunuz. Oyunda Batman’in yanı sıra Superman, Wonder Woman, The Joker, Green Arrow, Flash, Bane, Green Lantern, Doomsday gibi karakterleri de yönetebiliyorsunuz.

Batman: Arkham Underworld

Diğer oyunlar Batman olarak oynamanıza izin verirken, Arkham Underworld’de DC Comics’in süper kötü adamlarını topluyor ve suç imparatorluğunuzu büyütmek, gizlenmek ve çetenizi diğer suç lordlarından korumak için bir katil haydut ordusu yetiştiriyorsunuz. The Dark Knight’a karşı mücadele edeceğinizi herhalde söylememize gerek yok.

LEGO Batman Movie Game

LEGO Batman olarak oynuyor ve Bat Mağarası, sokaklar ve Gotham & Arkham Asylum’un çatı katlarında koşup atlıyorsunuz. Batman olursanız, Batmobile’i de kullanabilecek ve Batwing’i Joker, Penguen ve Poison Ivy gibi suçlular için kullanabileceksiniz. Oyun, araç severler için harika. Batmobile, Joker’in Ünlü Lowrider’ı ve Bane’in Toxic Truck’ı gibi LEGO Batman filminin araçlarını etkinleştirip modifiye etmenize olanak tanıyor.

Batman – The Telltale Series

Telltale’in Batman macerası, Dark Knight’ın hikayesini pek görmediğimiz bir açıdan ele alıyor. Bruce Wayne’in parçalanmış ruhuna girecek ve Gotham’ın kurtarıcısı olarak yaptığı seçimlerin sonuçlarıyla yüzleşeceksiniz.