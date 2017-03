Android‘li akıllı telefonlarda YouTube Red ve arka planda oynatmayı etkinleştirmek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Bildiğiniz gibi YouTube’un Red isimli bir hizmeti var ve aylık 10 USD karşılığında arka planda video oynatma, reklamlardan kurtulma ve bazı ekstra içerikler sunuluyor. YouTube Red her ülkede kullanıma açık değil ve az önce de belirttiğimiz gibi aylık 10 USD gibi azımsanmayacak bir fiyatlandırma söz konusu. Android‘de YouTube Red ve arka planda oynatmayı etkinleştirmek için Lucky Patcher aracından yararlanılabiliyor. Ancak bu araç root erişimine ve başka birkaç şeye daha ihtiyaç duymakta.

Android: YouTube Red ve Arka Planda Oynatmayı Etkinleştirmek

Gerekenler

Android’li akıllı telefonunuzda root erişimini sağlamalısınız. Android root araçlarını burada tanıtmıştık.

tanıtmıştık. Android’de Ayarlar – Güvenlik menüsünden Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini etkinleştirin.

menüsünden seçeneğini etkinleştirin. Akıllı telefonunuza BusyBox uygulamasını yükleyin.

Lucky Patcher APK dosyasını buradan indirin.

Kurulum

Öncelikle üst bölümdeki aşamaları okuyun ve koşulları uygun hale getirin. Android’de YouTube uygulamasını son versiyona terfi ettirin.

BusyBox uygulamasını çalıştırın, Install BusyBox sekmesine gidin. Will be installed to bölümünden /system/xbin dizinini seçin, alt kısımdaki Install butonuna dokunun.









Lucky Patcher’ın güncel APK dosyasını yukarıdaki bağlantıdan indirin ve akıllı telefonunuza yükleyin.

Lucky Patcher’ı çalıştırın ve Super SU iznini sağlayın.

Lucky Patcher içerisinde YouTube uygulamasını bulun, Open Menu of patches seçeneğine dokunun.

Custom Patch butonunu kullanın.

Sonraki aşamada Apply butonuna dokunun.

İşlemin tamamlanmasını bekleyin. Artık YouTube için arka planda oynatma etkinleştirilecektir. Aynı zamanda bildirim alanına video kontrol seçeneklerinin ekleneceğini de belirtelim.