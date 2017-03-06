







Android‘de YouTube uygulamasına kaydırma kontrolleri eklemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Bildiğiniz gibi sitemizde YouTube’a yönelik ipuçlarına sıkça yer veriyoruz çünkü YouTube -tüm dünyada olduğu gibi- ülkemizde de en çok ziyaret edilen video paylaşım sitesi konumunda. Birçok kullanıcı müzik dinlemek için de sürekli bu hizmetten faydalanıyor. Hatırlayacağınız üzere YouTube uygulamasına bir süre önce videoyu 10’ar saniyelik periyotlarla ileri – geri sarma imkanı sunan bir özellik dahil edilmişti. Biz bugün bu özelliğin dışında YouTube uygulamasına kaydırma kontrolleri eklemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız.

Android: YouTube Uygulamasına Kaydırma Kontrolleri Eklemek

Root erişimi sağlanmış ve Xposed kurulu akıllı telefonlarda Xposed Installer uygulamasını çalıştırın ve YouTube swipe to seek aracı için arama yapın. APK dosyasını buradan da indirebilirsiniz.









APK’yi yükleyin. Modülü aktive etme ve cihazınızı yeniden başlatmanızı isteyen bir bildirim belirecektir. Bu işlemleri gerçekleştirin.

İşlem bu kadar! Artık YouTube uygulamasında sağa ya da sola doğru kaydırma yaparak videoyu ileri / geri sarabilir, yukarı / aşağı kaydırma hareketi yaparak ses seviyesini değiştirebilirsiniz.

Root erişimi sağlanmamış akıllı telefonlarda ise Touch controls for YouTube uygulamasından yararlanılabiliyor.

Uygulamayı yükledikten sonra talep ettiği erişim izinleri için onay sağlayın.

Accessibility Settings / Erişilebilirlik Seçenekleri menüsünden Touch controls for YouTube uygulamasını seçip etkinleştirin.

Uygulama bünyesinde birkaç seçenek yer almakta; örneğin kaydırma hassasiyetini ayarlayabilir veya parlaklık ve ses kontrolleri için yüzdeli birimleri etkinleştirebilirsiniz.

Tam versiyon 1.50 USD karşılığında etkinleştirilebiliyor.

YouTube videolarını oynatırken ekranın sağ kısmında yukarı / aşağı doğru kaydırma yaparak parlaklığı, ekranın sol kısmında yukarı / aşağı doğru kaydırma yaparak ise ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.











