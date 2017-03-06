







Her ne kadar depolama alanları sürekli artıyor ve GB başına maliyet düşüyor olsa da uygun fiyatlı akıllı telefonlarda 16 GB alan karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yüklü işletim sistemi ve uygulamalardan sonra kullanıcıya kalan boş alan 10 GB altına inebiliyor.

iOS: Fotoğraf Depolama Servisleriyle iPhone’da Boş Yer Açın

Daha da fenası Apple iPhone modellerine microSD kart eklenemiyor. Bu yüzden depolama alanı sıkıntısı varsa müzikleri Apple Music gibi akış servisinde depolayabilirsiniz ama çektiğiniz fotoğraf ve HD videoları cihazda saklamanız şart gibi görünüyor. Bu durumda sürekli eskilerini silmeli misiniz?









Çoğumuz fotoğraf ve videoları silmek değil saklamak için çekiyor. Bu noktada imdada yetişense bulut depolama esaslı fotoğraf servisleri.

Dropbox

En iyi bilinen bulut depolama servisi ve ücretsiz üyelikte 2 GB alan hediye ediyor. Fotoğraf yükleme özelliğiyle çektikleriniz anında bulut ortama gönderiliyor. Uygulamayı kurup seçeneklerden Kamera Yükleme seçin ve aktifleştirip diğer seçenekleri görün. Otomatik yükleme için arka plan seçeneğini kullanın. Albümler oluşturabilir ve herhangi bir cihazdan bu fotoğraflara erişebilirsiniz.

Google Photos

Bir önceki seçeneğe kıyasla en büyük artısı 16 MP’a kadar fotoğrafları ve Full HD’ye kadar videoları sınırsız biçimde depolaması. Fotoğraf yükleme sihirbazını takip edip aktifleştirince artık bir daha ayarlamak gerekmiyor. Yüklenen içeriğe farklı platformlardan erişmek, düzenleme yapmak, paylaşmak mümkün. Ayrıca boş alan açma butonuyla yedeklediklerini iPhone’dan silip yer açıyor.

OneDrive

Ücretsiz depolama alanı 5 GB ama Office 365 üyelerine 1 TB alan hediye! Microsoft’un cevabı başta 15 GB alan ücretsiz veriyordu ama sonra 5 GB’a indirilince tepki çekti. Dropbox gibi sağlam bir çözüm ve erişim kolay. Fotoğrafları albümlemek, etiket kullanmak, paylaşmak son derece kolay.

iCloud Photo Library

Apple’ın kendi çözümünde ücretsiz alan 5 GB ve daha fazlası satın alınabiliyor. Windows sürümünü kuranlar bu fotoğraflara erişebiliyor. Elbette iOS içeren tüm cihazlardaki fotoğrafları eşleştiriyor ve yedekliyor. Albümleri paylaşma imkanı da var. Dahili geldiği için kurulum yapmak bile gerekmiyor.









