







Aylık belirli bir kazancı olan kullanıcıların ay içinde gerçekleştirdikleri harcamaları takibe almaları gerekebiliyor. Bu sayede en büyük harcamalar ve aydan aya değişen faturalar gibi bilgiler kolayca analiz edilebiliyor.

iOS: iPhone Özel Harcama Takip Uygulamaları

Finansal bilgilerinizi kolayca takibe almak peşindeyseniz çok sayıda hazır basit araç bulunuyor. Bazı uygulamalarsa çok daha detaylı ve gelişmiş araçlar sunuyor.

Unspent









Apple Watch sürümü de olan bu uygulama belirli kalemlere gereğinden fazla ödeme yapanlar için ideal. Eğlence, giysiler, gıda ve dışarda yemek için yapılan harcamalar kolayca kayda alınabiliyor. Kategoriler oluşturup buna ayıracağınız bütçeyi belirleyerek harcamaları kontrol altına alabilirsiniz. Yapılan girdilere açıklamalar girebilirsiniz.

Expenses OK

Expenses OK ile alın teriyle kazandığınız paranın nereye gittiğini kolayca takip edebilirsiniz. Unspent aksine belirli bir harcama limiti koymanız istenmiyor. Aksine analizler gerçekleştirip gerekli düzenlemeleri yapmanız gerekiyor. Harcama girdisi kolay ve kategoriler hazır geliyor. Günlük, aylık, yıllık analizler yapılabiliyor.

Budget Calendar

Aylık harcamaları kolay biçimde görme imkanı veren bu uygulama, kredi kartı ve banka hesabı gibi gelir kaynaklarını girmenize olanak veriyor. Siz harcama yaptıkça verdiğiniz değerlerde düşüş gerçekleşiyor. Kategoriler dışından alt kategoriler seçilebiliyor, notlar eklenebiliyor. Raporlama kısmı detaylı ve renkli grafiklerle dolu.

Dollarbird

Budget Calendar uygulamasının özelliklerini beğenip ücretsiz bir alternatif arayanlar için ideal seçenek Dollarbird ile ilgi çekici özellikler geliyor. Aylık görünüm, günlük harcama miktarı alınabiliyor. Sadece kategoriyi seçin ve harcama miktarını girin. Renk kodlu çubuklar harcama değerlerini gösteriyor. Hatırlatma özelliğiyle zamanı gelen ödemeler unutulmuyor.











