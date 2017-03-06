iOS: iPhone Özel Harcama Takip Uygulamaları




Aylık belirli bir kazancı olan kullanıcıların ay içinde gerçekleştirdikleri harcamaları takibe almaları gerekebiliyor. Bu sayede en büyük harcamalar ve aydan aya değişen faturalar gibi bilgiler kolayca analiz edilebiliyor.

iOS: iPhone Özel Harcama Takip Uygulamaları

Finansal bilgilerinizi kolayca takibe almak peşindeyseniz çok sayıda hazır basit araç bulunuyor. Bazı uygulamalarsa çok daha detaylı ve gelişmiş araçlar sunuyor.

Unspent

Unspent_iPhone




Apple Watch sürümü de olan bu uygulama belirli kalemlere gereğinden fazla ödeme yapanlar için ideal. Eğlence, giysiler, gıda ve dışarda yemek için yapılan harcamalar kolayca kayda alınabiliyor. Kategoriler oluşturup buna ayıracağınız bütçeyi belirleyerek harcamaları kontrol altına alabilirsiniz. Yapılan girdilere açıklamalar girebilirsiniz.

Unspent - Track your spending money
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Unspent – Track your spending money
Developer: Nick Cochran
Fiyat: 3,49 TL

Expenses OK

ExpensesOK_iPhone

Expenses OK ile alın teriyle kazandığınız paranın nereye gittiğini kolayca takip edebilirsiniz. Unspent aksine belirli bir harcama limiti koymanız istenmiyor. Aksine analizler gerçekleştirip gerekli düzenlemeleri yapmanız gerekiyor. Harcama girdisi kolay ve kategoriler hazır geliyor. Günlük, aylık, yıllık analizler yapılabiliyor.

Expenses OK - the excellent expense tracker (its handy widget save your time,money and finance)
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Expenses OK – the excellent expense tracker (its handy widget save your time,money and finance)
Developer: Mobion
Fiyat: 0,59 TL

Budget Calendar

BudgetCalendar_iPhone

Aylık harcamaları kolay biçimde görme imkanı veren bu uygulama, kredi kartı ve banka hesabı gibi gelir kaynaklarını girmenize olanak veriyor. Siz harcama yaptıkça verdiğiniz değerlerde düşüş gerçekleşiyor. Kategoriler dışından alt kategoriler seçilebiliyor, notlar eklenebiliyor. Raporlama kısmı detaylı ve renkli grafiklerle dolu.

Budget Calendar
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Budget Calendar
Developer: Elite Platinum Inc
Fiyat: 9,99 TL

Dollarbird

Dollarbird_iPhone

Budget Calendar uygulamasının özelliklerini beğenip ücretsiz bir alternatif arayanlar için ideal seçenek Dollarbird ile ilgi çekici özellikler geliyor. Aylık görünüm, günlük harcama miktarı alınabiliyor. Sadece kategoriyi seçin ve harcama miktarını girin. Renk kodlu çubuklar harcama değerlerini gösteriyor. Hatırlatma özelliğiyle zamanı gelen ödemeler unutulmuyor.

Dollarbird - Smart Personal Finance Calendar
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Dollarbird – Smart Personal Finance Calendar
Developer: Halcyon MD SRL
Fiyat: Ücretsiz+





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