







Günümüzde iletişimin önemli parçalarından biri olmayı başaran emoji yüz ifadeleri eğlenceli bir sohbetin anahtarı olarak kabul ediliyor. Bu derece sık kullanıldıkları için artık klavyedeki 🙂 işaretlerini hatırlamak yerine özel emoji klavyelerini kullanmanız yetiyor.

iOS: iPhone’daki Gizli Emoticon Klavyesini Aktifleştirmek

Basit metin içeriklerini emoji kullanarak renklendirmek istiyorsanız ve biraz nostalji yaşamak adına emoji öncesinde onların ataları sayılan emoticon sembollerine geri dönebilirsiniz. Buna imkan verecek biçimde iPhone ile gizli bir emoticon klavyesi gelmekte.

Bunu aktifleştirmek içinse Ayarlar uygulamasında Genel kısmında Klavye seçip ardından klavyeler arasından yeni bir klavye eklemeyi deneyin. İşte bu aşamada klavye dili olarak Japonca ve türü olarak Kana seçin. Siz bu yolu izleyince mesaj gönderme imkanı veren herhangi bir uygulama açtığınızda yeni Japonca klavyeyi seçerek sol alttaki emoticon klavyeyi kullanabilirsiniz. Sağ üst köşedeki gönder butonu altında tüm emoticon’lar bir arada görme imkanı yer alıyor. Bu aşamadan sonra artık size göre favori olanları seçmeniz kalıyor.











