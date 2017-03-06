







iPhone uyumlu En İyi 5 Fotoğraf Şifreleme Uygulaması ile karşınızdayız. Günümüzde akıllı telefonların en önemli işlevlerinden birisi şüphesiz fotoğraf ve video çekmek. Yıllar geçtikçe cihazlardaki kameraların performansları önemli ölçüde arttı ve mükemmel sonuçlar elde edilebilir oldu. Sosyal ağlarda fotoğraf paylaşımının da tavan yapmasıyla birlikte dijital fotoğraf makineleri profesyonel kullanım alanları ve meraklı kullanıcılar dışında artık tercih edilmez duruma geldi. iPhone’unuz ile sürekli fotoğraf çekiyorsanız cihazda yüzlerce fotoğrafın yer alması olası. Doğal olarak akıllı telefonunuzdaki özel fotoğraflarınızı meraklı gözlerden gizleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. iOS uyumlu En İyi 5 Fotoğraf Şifreleme Uygulaması için küçük bir rehber hazırlamak istedik. Dilerseniz uygulamalara daha yakından bakalım.

iPhone: En İyi 5 Fotoğraf Şifreleme Uygulaması

Private Photo Vault









Private Photo Vault App Store’dan en çok indirilen uygulamalardan birisi ve çok sayıda özelliğe ev sahipliği yapıyor. Fotoğraf ve videolarınızı parola ya da düzen şifrelemesi ile koruyabiliyorsunuz. Fotoğraf ve videolarınızı güven altına alabilirsiniz. Uygulamada tuzak şifre ayarlama özelliği de mevcut.

Keep Safe

Keep Safe ile fotoğraf ve videolarınızı basit bir PIN aracılığıyla koruma altına alabilirsiniz. Arkadaşlarınız, aile üyeleriniz ve iş arkadaşlarınız açık durumdaki galeride yer alan içerikleri görebiliyor ancak Keep Safe bünyesindeki dosyalara erişemiyor. Uygulama fotoğraf albümlerini şifreleyebiliyor ve albümler için görsel seçme olanağı tanıyor.

Best Secret Folder

Best Secreet Folder iOS işletim sistemli cihazlarda fotoğrafları korumak için kullanılabilecek bir diğer uygulama. Galeriden dosya seçimi yapabilir ya da çekimleri doğrudan uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama parola koruması sunduğu için fotoğraf ve videolara parolayı bilmeyen birisinin erişmesi mümkün değil. Parola ve desen koruma seçenekleri sunuluyor.

Secret photos KYMS

Uygulama dışarıdan bir hesap makinesi aracı gibi görünüyor fakat multimedya dosyaları, dökümanlar, parolalar ve daha fazla içeriği askeri standartlardaki güvenlik koruması altına alabiliyor.

Lock Photo+Video

Lock Photo+Video özel fotoğraflarınızı, videolarınızı, metin mesajlarınızı, ses kayıtlarınızı, notlarınızı, belgelerinizi ve diğer dosyalarınızı çok kolay bir şekilde kilitleyebileceğiniz ve yönetebileceğiniz kullanışlı bir uygulama. Daha fazla koruma için mahremiyetinizi gizlemek adına sahte hesaplar ekleyebiliyorsunuz. Yönetici veya diğer kullanıcılar için şifre ayarlama özelliği hazır. Bazı durumlarda bu uygulamayı açmanız gerekiyorsa sahte hesaplar gerçek özel dosyalarınızı gizlemede büyük avantaj sağlayabilir.











