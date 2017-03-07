







Her gün yeni bir mesajlaşma ya da iletişim uygulaması mobil markette boy gösteriyor ama Gmail gibi uygulamalar Android kullanıcılarının değişmezi olarak tek geçiliyor. Peki Gmail ile e-posta kontrol etmekten sıkıldıysanız önünüzdeki en iyi alternatifler hangileri?

Android: Alternatif E-Posta İstemcileri

Farklı e-posta istemcileri, Gmail gibi devlerin tahtını titretebilmek adına belirli özellikleri dahil ediyorlar. Şimdi sırasıyla analiz ediyoruz:

WeMail









Bu uygulama geleneksel gelen kutusu yaklaşımı yerine anında mesajlaşma uygulamalarına benzer bir yazışma arabirimi sunuyor. Sohbet tarzına ek olarak hızlı cevap seçeneği var. İsteyenler WhatsApp gibi kısa sesli mesajlar ekleyebiliyor. Önceden gönderilen belgeler kolayca bulunabiliyor. Gmail, AOL, Yahoo, Outlook hesapları eklenebiliyor.

TypeApp Mail

Play Mağaza ortamındaki en beğenilen e-posta uygulamalarından biri ve tasarımı başarılı. Rahatsız edilmeme saatleri, özel sesler, tekrarlı hatırlatıcılar, akıllı e-posta dizilimi, temalar, mobil baskı ve gelişmiş imza gibi artıları var. Gmail, Yahoo, AOL, Hotmail ve iCloud destekleniyor.

K-9 Mail

On senelik geçmişi olan ve 10 milyondan fazla indirilmiş bu çok tanınan e-posta uygulamasında odak noktası açık kaynak. Tasarım biraz demode görünüyor ama çok fonksiyonel. Çoklu klasör eşleştirme, e-posta işaretleme, imza desteği hazır.

Newton Mail

CloudMagic adını Newton Mail olarak değiştiren uygulamanın özelliği üretkenliğe öncelik veren geek’lere hitap ediyor olması. İnternet bazlı servislerin sizin yerinize günlük işleri gerçekleştirmesine olanak veriyor. Buna uygun olacak biçimde çok sayıda üçüncü parti uygulamayla entegre olabiliyor. Bunlar arasında Wunderlist, Todoist, Evernote, OneNote, Trello, Zendesk, Salesforce, Asana, Instapaper ve OmniFocus var.

Nine-Exchange

Outlook’un resmi Android uygulaması kısmen sorunlu. Alternatif olaraksa uzmanlara uygun olan Exchange destekli Nine var. Microsoft ekosistemine odaklananlar için iyi bir seçenek. Bu yüzden Yahoo ve Gmail desteği yer almıyor. Bir hafta denemeden sonra satın almak şart.











