







Kimi zaman yorgunluk çöker ve müzik dinlerken uyuya kalırsınız. İşte bu gibi durumlarda gece yarısından sonra aniden müzikle uyanmak hoş gelmeyebilir. Çözüm olarak müzik çaların uyku zamanlayıcısı özelliğini kullanırsanız verdiğiniz süre geçtikten sonra müzik otomatik olarak kesilir.

iOS: Apple Music İle Uyku Zamanlayıcısı Kurmak

Apple’ın son zamanlarda popüler olan bulut depolama esaslı ve üyelikli müzik servisi Apple Music için uyku zamanlayıcı nasıl kuruluyor dersiniz? Hiç de zor değil… Artık sevdiğiniz müzikleri dinleyerek ve içinizde korku olmadan rahatça uykuya dalacaksınız.









İlk olarak Apple Music uygulamasıyla dinlemek istediğiniz şarkıyı seçin ve dinlemeye başlayın. Ardından Apple Music uygulamasını kapatın ve Saat uygulamasını açın. Geri sayım sekmesine geçin ve zaman sona erince seçeneğine tıklayın. Listede aşağı doğru inin ve en alttaki “müzik oynatmayı durdur” seçeneğini kullanın. Artık ne kadar uzun süreli bir geri sayım istiyorsanız ayarlayabilir ve başlat butonuna basabilirsiniz. Zaman sona erince müzik çalmaya son verilecek. Saat uygulaması bu ayarı hatırlayacağı için bir sonraki gece müzik dinlerken sadece geri sayım dakikasını değiştirmeniz ve başlat komutu vermeniz yetecek.











