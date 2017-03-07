







Çoğumuz için sabah uyanmak gün içindeki en büyük işkencelerden biri ve tatlı bir rüyanın kesilmesi kadar kötü bir durum akla gelemez. Bu sürecin mümkün olduğunca rahat geçmesi içinse kurulan alarm melodisinin doğru seçilmesi gerekiyor.

iOS: Sabahları Apple Music Şarkılarınızla Uyanın

Akla gelen ilk çözüm, gerçekten sevdiğiniz bir şarkıyı alarm melodisi olarak kullanmak. Çoğu alarm uygulamasında şarkılar yerine melodiler seçilebiliyor. Apple Music üyesi olup arşivini bu şekilde taşıyanlar için ilgi çekici bir çözüm geliştirilmiş durumda ve kullanmak hiç de zor değil.









İlk olarak Apple Music’te yer alan şarkıları kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek içinse Apple Music uygulaması içinde istediğiniz müziği bulun ve ekranın sağ kısmında beliren o şarkıya ait üç noktalı menüye tıkladıktan sonra açılan bilgi ekranında soldaki artı sembolüne tıklayın.

Bu şarkı kütüphanenize eklendikten sonra Saat uygulamasını açın ve alarm seslerine girip en üstteki Müzikler etiketine ulaşın. Bir şarkı seçme seçeneğini kullanarak Apple Music kütüphanenize erişin ve az önce eklediğiniz şarkıyı seçin. Alarm zamanı gelince bu şarkıyla uyandırılıyor olacaksınız!









