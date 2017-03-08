







Android‘li akıllı telefonunuz üzerinden, bilgisayardan telefon görüşmesi yapmak için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Gün içerisinde bilgisayar başında saatlerce çalışmak durumundaysanız telefon görüşmelerinizi yapmak için akıllı telefonunuzu kullanmak size zor gelebilir, zaman kaybettirebilir. Android’li akıllı telefona bağlantı kurarak bilgisayardan telefon görüşmesi yapmak mümkün. Evet, Windows işletim sistemli bilgisayarınızı adeta bir ahize olarak kullanarak telefon görüşmelerinizi yapabilir, SMS alıp gönderebilirsiniz. Aynı zamanda rehberinizi de Windows PC’nizden yönetme olanağına kavuşacaksınız. Dilerseniz Android’li cihazınızla bağlantı kurarak bilgisayardan telefon görüşmesi yapmak için uygulamanız gereken işlemlere bakalım.

Android: Bilgisayardan Telefon Görüşmesi Yapmak

Burada kullanacağınız araç Windows PC ve Android telefon arasında bağlantı kuruyor. Bilgisayardan arama yapmak, gelen aramaları yanıtlamak ve SMS alıp göndermek mümkün hale geliyor.

Öncelikle Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak Remote Phone Call uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin. Uygulama 15 gün boyunca ücretsiz kullanılabiliyor, sonrasında ise satın alınması gerek.









Şimdi Windows işletim sistemli bilgisayarınıza CallCentre yazılımını indirin ve yükleyin. Bu yazılım sayesinde bilgisayarınız Android’li telefonunuzla iletişim kurabilecek.

Akıllı telefon ve kişisel bilgisayarınıza yüklediğiniz uygulamaları çalıştırın.

Mobil uygulamada bir IP adresi ve parola göreceksiniz. Bu bilgileri not edin. Bilgisayar yazılımında WiFi cihazı eklemeyi sağlayan butona tıklayın ve IP adresini buraya girin.

Android uygulamasından not ettiğiniz parolayı yazın.

Windows bilgisayarda parolayı girin ve bağlantının kurulmasını sağlayın.

İşlem bu kadar! Artık Windows bilgisayarınızdan arama yapabilecek ve gelen aramaları yanıtlayabileceksiniz.

Bu işlem için sitemizde daha önce çok kez ele aldığımız AirDroid uygulamasından da yararlanabilirsiniz.









