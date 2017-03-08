







Sürekli olarak kurulan yeni uygulamalar, ücretsiz olup sonradan ödeme isteyen oyunlar ve zaten yüklü olan sık kullanılan uygulamalardan gelen bildirimler yüzünden Android cihazınızdaki bildirim alanı dolabilir ve hızlı biçimde tek bir adımda bunları silebilirsiniz ama ya sonrası?

Android: Geçmiş Bildirimleri Kolayca Görmek

İşte bu gibi nedenlerden ötürü belirli bildirimleri gözden kaçırıyor ve sonradan geri dönüp görmek istiyorsanız tüm bildirimleri kayıt altında tutmanın yolları var.

İlk olarak bildirimlerin kayıtlarını tutan özel bir widget oluşturabilirsiniz. Telefon üreticileri genelde Android işletim sistemi üzerinde belirli düzenlemeler yaptığı için bu yöntem belirli cihazlarda işe yaramayabilir ama denemesi bedava! Home ekranında uzun tıklayın ve widget ekleme seçeneğini kullandıktan sonra Ayarlar içine girin ve sürükleyip bırakın. Ardından hangi ayarın açılacağı sorulduğunda Bildirim Kaydı seçin. Tıklayınca liste gelecek ve yeniler beyaz, öncekiler gri renkte gösterilecek.









Eğer bu yöntemle kısayol ekleyemezseniz markette yer alan Notification Saver uygulamasını kurmalısınız.

Android 4.4 ve üstü cihazları destekleyen bu uygulama benzer işlemi yerine getiriyor ve kayıt tutuyor. Aynı zamanda gerekli olursa bildirimleri rapor olarak dışarı aktarma imkanı da var.









