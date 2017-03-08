







Android‘li akıllı telefonlarda İnternet Kullanımını Anlık Takip Etmek için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Günümüzde internet bağlantı olanakları oldukça gelişti. Evlerimiz, ofislerimiz, kafe ve restaurantlar, okullar, kütüphaneler, toplu taşıma araçlarında Wi-Fi bağlantıları mevcut. Bu olanağın olmadığı ortamlarda da mobil veri paketleri 3G / 4G bağlantıları ile hızlı internet bağlantısı sağlıyor. Wi-Fi üzerinden dahil olunan ağlarda internet kullanım miktarları çok sıkıntı değil fakat çoğu durumda 10 GB’ı aşmayan aylık mobil veri paketleri dikkatsiz bir kullanımda hızla tükenebiliyor. Bu durum kullanıcıların mobil veri devre dışı iken günlerce ay sonunu beklemelerine neden oluyor ya da ek ücret ödeyerek mobil veri satın almaları gerekiyor. Android‘li telefonlara yüklenebilen bir uygulama ile İnternet kullanımını anlık takip etmek mümkün hale geliyor. Dilerseniz ilgili uygulamayı daha yakından tanıyalım.

Android: İnternet Kullanımını Anlık Takip Etmek

İşlem için kullanacağımız Internet Speed Meter Lite uygulamasının özellikleri özetle şu şekilde:

İnternet hızını Android durum çubuğu ve bildirim alanında gerçek zamanlı gösterme

Günlük internet kullanımını bildirim alanında görüntüleme

Son 30 gündeki internet kullanım miktarını listeleme

Wi-Fi ve mobil veri için farklı istatistikler sunabilme

Öncelikle Android işletim sistemli cihazınıza Internet Speed Meter Lite uygulamasını yükleyin.









Uygulama aktif hale gelecek ve Android cihazınızda internet hızı ile internet kullanım miktarını anlık olarak takip edebileceksiniz.

Ayrıca uygulama arayüzünden son 1 aydaki internet kullanım miktarınızı, her gün için Wi-Fi ve hücresel veri tablolarında görebiliyorsunuz.

Uygulama ayarlarından çeşitli özelleştirmeler yapmanız mümkün fakat ücretsiz versiyonda hepsi kullanıma açık değil. Uygulamayı ücretli versiyona terfi ettirerek potansiyelini tam anlamıyla açığa çıkarabilirsiniz.











