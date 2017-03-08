







Android‘li akıllı telefonlarda Kilit Ekranı Şifresi Ayarlamak için yararlanabileceğiniz en iyi 5 uygulama ile karşınızdayız. Android işletim sisteminde kilit ekranına şifre atama seçeneği aslında mevcut fakat bu özellik sizi tatmin etmiyor olabilir; farklı bir seçenek arayışında olabilirsiniz. Akıllı telefonunuzdaki hassas verileri meraklı gözlerden korumak için burada tanıtacağımız uygulamalardan faydalanabilirsiniz.

Android: Kilit Ekranı Şifresi Ayarlamak İçin 5 Uygulama

Next Lock Screen









Microsoft tarafından geliştirilen Next Lock Screen çok sayıda seçenek ve özelliğe ev sahipliği yapıyor. Uygulama özelleştirilmiş kilit kaldırma; PIN, desen, parmak izi, ev ya da ofis gibi konum tabanlı seçenekleri sunuyor. Kaçırılan aramalar, mesajlar, uygulama bildirimleri görüntülenmekte. Favori kişi ve uygulamalarınızı kilit ekranına dahil edebiliyorsunuz. Kamera, flaş ışığı, Wi-Fi, Bluetooth kısayollarını yine kilit ekranına eklemeniz mümkün. Hava durumu, takviminizdeki etkinlik bildirimlerini görüntüleme, müzik kontrolleri ve farklı duvar kağıtları ayarlama gibi güzellikler de var.

Gesture Lock Screen

Bu uygulama ile kilit ekranınıza şekiller, imzalar, metinler, sayılar ya da sembollerden oluşan parolalar ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda kilit ekranına HD duvar kağıtları ayarlama, özel zil sesleri, favori uygulamalar için kısayollar, unutulan parola için yedek parola belirleme imkanı hazır.

AppLock

AppLock cihazınızı koruma altına almak adına ilginç özelliklere ev sahipliği yapıyor. Örneğin belirli uygulamaları parola ile koruma altına alabiliyor ya da sahte hata mesajlarının görüntülenmesini sağlayabiliyorsunuz. Birisi koruma altına aldığınız uygulamayı çalıştırmayı denerse ilgili kişinin fotoğrafını çekerek e-posta adresinize gönderebiliyor. Kilit ekranına desen parolası, spesifik Wi-Fi ya da Bluetooth ağlarına bağlanıldığında açılacak şekilde şifre atayabiliyorsunuz.

ZUI Locker

Uygulamada farklı yerleşim seçenekleri arasında tercih yapabilir; kilit ekranına sık kullandığınız uygulamaların kısayollarını dahil edebilir, mesaj ve müzik kontrolü için jestlerden yararlanabilirsiniz. Uygulama ile kod ya da jest tabanlı parolalar oluşturabilirsiniz. Sade arayüzünün oldukça beğenimizi kazandığını ifade edelim.

Echo Notification Lockscreen

Echo Locker’da anlık bildirimler, müzik kontrolleri, uygulamaları gruplandırma gibi özellikler bizlerle. Uygulamada temel motivasyon bildirimleri çeşitli başlıklar altında toplamak ve kategorilendirmek şeklinde. Kilit ekranınızı harika duvar kağıtlarıyla özelleştirmeniz de mümkün.











