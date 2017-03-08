







Android‘li akıllı telefonlarda resimlerdeki yazıları kopyalamak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Android işletim sistemli akıllı telefonlar, özellikle orta ve üst seviye cihazlar son derece başarılı kameralara ev sahipliği yapıyor. Gün içerisinde sürekli dökümanlar ile uğraşıyorsanız ya da çeşitli kaynaklardan okuduklarınızı not almak için fotoğraflarını çekiyorsanız bu fotoğraflardaki yazıları hızla metne çevirecek ve kopyalayabilecek bir çözüm arayışına girmiş olabilirsiniz. Android‘li akıllı telefonlarda resimlerdeki yazıları kopyalamak için kullanabileceğiniz çeşitli uygulamalar var. Bu yazımızda ücretsiz bir çözümü ele alacağız.

Android: Resimlerdeki Yazıları Kopyalamak

Öncelikle Android işletim sistemli akıllı telefonunuza Google Play mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla Text Fairy (OCR Text Scanner) uygulamasını yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Uygulamanın medya dosyaları, fotoğraflar ve benzeri içerikler için talep ettiği erişim izni için onay sağlayın.

Arayüzde sağ üst kısımda iki adet buton göreceksiniz. Bu butonlardan kamera simgesi ile doğrudan fotoğraf çekebilir, yanındaki galeri butonuna dokunarak ise cihazda depolanan görseller arasından seçim yapabilirsiniz.









Tarama yapacağınız metnin dilini seçin.

Şimdi elinizde metne dökmek istediğiniz görsel var, Start Text recognition butonuna dokunduğunuzda resmin taraması başlatılıyor. Bir süre bekleyin ve taramanın gerçekleştirilip metinlerin işlenebilir / kopyalanabilir şekilde hazırlanmasına müsaade edin.

Gördüğünüz gibi metni kopyalama, paylaşma, PDF dökümanı olarak kaydetme gibi seçenekleriniz var.

İşlem bu kadar basit! Text Fairy (OCR Text Scanner) uygulaması ile görsellerdeki yazıları kolayca işlenebilir şekilde elde edebilirsiniz.









