







Android ana ekranındaki Uygulamaların İsmini Değiştirmek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Bildiğiniz gibi Android işletim sistemli akıllı telefonlara Google Play mağazasından yeni bir uygulama yüklendiğinde uygulamanın kısayolu ana ekranda otomatik olarak oluşturuluyor. Bu kısayol uygulama ile aynı isimlendirmeye sahip oluyor. Android işletim sisteminde uygulama simgelerinin adlandırmasını değiştirmek için bir seçenek bulunmamakta. Ancak bu yazımızda anlatacağımız uygulamadan yararlanarak Android ana ekranındaki Uygulamaların İsmini Değiştirmek mümkün hale geliyor. Dilerseniz işlemin nasıl gerçekleştirildiğine bakalım.

Android: Uygulamaların İsmini Değiştirmek

Öncelikle QucikShortCutMaker uygulamasını Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla Android işletim sistemli akıllı telefonunuza yükleyin.









Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırdığınızda, arayüzde cihazınızda kurulu durumdaki uygulamaların listelendiğini göreceksiniz.

Şimdi ismini değiştirmek istediğiniz uygulamalardan birisinin üzerine dokunun.

Uygulamanın üzerine dokunduğunuzda araç hakkında çeşitli bilgileri içeren bir ekran karşınıza gelecektir. Buradan Change the label seçeneğine dokunmalısınız.

Karşınıza gelen açılır pencere formundaki ekranda yer alan kutucuğa uygulamanın Android ana ekranında taşımasını istediğiniz ismi girin. Basitçe OK butonuna dokunun.

Birkaç aşama öncesindeki bilgi ekranı yine karşınızda, tabii artık uygulamanın üst kısımda beliren ismi değişti. Bu yeni ismi taşıyan kısayolu Android ana ekranında oluşturmak için uygulama arayüzünde sağ alt kısımda yer alan Create butonuna dokunun.

İşlem bu kadar basit! Artık Android ana ekranında ilgili uygulamanın farklı bir isimle yerini aldığını görüyorsunuz.











