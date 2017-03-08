







Günümüzde teknoloji kullanımının en sıkıcı yanlarından biri parolalar gibi görünüyor. Sürekli gerçekleşen hack olaylarından ötürü önerileri dinleyip onlarca hesabınızda farklı ve uzun karmaşık parolalar kullandıysanız tümünü hatırlamanız imkansız. Bu durumda iyi bir parola yönetici şart.

iOS: En İyi Parola Yöneticileri

Parola yöneticileri sınırsız parolanızı bir araya toplayıp site adresi, kullanıcı adı, notlar gibi ek bilgileri de derleyebiliyor. Sizin yapmanız gereken iyi bir master parola seçmek. Ayrıca farklı platformlardaki uygulamalar ve bulut depolama sayesinde eşleştirme gerçekleşiyor, kullanıcı deneyimi en iyi seviyeye çıkıyor.

iCloud Keychain

Üçüncü parti uygulamalardan önce Apple’ın çözümü iCloud Keychain’e bakarsak kullanıcı izin verdiğinde ilgili parolaları Safari üzerinden topluyor ve ilgili yerleri doldurabiliyor. Diğer Apple cihazlarınız arasında eşleştirme sağlanabiliyor. İşlem otomatik ve basit. Ayarı içinse Ayarlar uygulaması içinde iCloud kısmı kullanılabilir. Şimdi üçüncü parti uygulamalara bakalım:

Last Pass

Online hesaplar ve tarayıcılarda parolaları saklayıp otomatik tamamlama yapabiliyor. Tüm platformlarda istemcileri var ve eşleşme gerçekleştiriyor. Klasörlerle organize etme ve arama kolaylıkları var. Notlar eklenebiliyor ve güvenli parolalar oluşturulabiliyor. AES-256 bit şifreleme yeterli. Ancak eşleştirme gibi özellikler için premium sürümün satın alınması gerekiyor.

1Password

Ücretsiz olarak cihazlar arası eşleştirme seçeneği sunan yegane seçenek. Aynı zamanda uçtan uca kriptolama yapıyor. Kullanıcı adı, kredi kartı, notlar da saklanabiliyor. Favoriler seçme, güvenli parola oluşturma artıları var. AES-256 bit kriptolama yapan uygulamanın ek kategoriler için premium üyelik gerektirdiğini ekleyelim.

RoboForm









Masaüstü sürüm ücretli ama mobil sürüm ücretsiz. En iyi yanı senelerden beri parola yönetimi alanında kullanılan bir uygulama olması. Formları tek tıkla doldurabiliyor. Otomatik olarak web hesaplarına oturum açabiliyor. Güvenli parola oluşturma özelliği de var. Master parolanız PIN olarak seçilebiliyor. AES dışında Blowfish, RC6 ya da 3DES kriptolama da destekleniyor.

MiniKeePass

Bu alandaki en popüler uygulamalardan biri olan KeePass’e kolayca erişim için geliştirilmiş üçüncü parti uygulamalardan biri. Orijinal uygulama gibi MiniKeePass’in de kaynak kodu açık biçimde bulunabiliyor. Dropbox uyumlu uygulamada internet tarayıcı entegrasyonu ve güvenli parola oluşturucu var. AES ve Twofish kriptolamaya ek olarak Touch ID seçeneği var.











