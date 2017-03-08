







Yoğun bir tempo sürüp bir girdaba kapılmışcasına yaşayanların üzerindeki stres gerçekten inanılmaz. Aksine bu tür kişilerin aklına gelen ilk soru verimi arttırma yöntemleri. Elbette bizler birer makine değiliz ve bu tür yaklaşımlar mutluluk getirmiyor.

Yaşam İyileştiren Meditasyon Uygulamaları

Yaşamı yavaşlatarak biraz da olsa fren yaparak kaliteyi yükseltebilirsiniz. İşte bu aşamada meditasyon devreye giriyor. Beyninizi iyice boşaltmak ve sakin bir tempoya geçmek için bu uygulamalardan destek alabilirsiniz:

Stop, Breathe & Think









Bu uygulama hem zihinsel, hem fiziksel olarak nasıl hissettiğinizi sorguluyor. Şu anki hissiyatınızı temsil eden beş ifadeyi seçtikten sonra iyi durumunuzu sürdürmeniz için uygulanabilecek bir dizi meditasyonlar öneriliyor. Oturma, nefes kontrolü, bekleme gibi bölümler içeren seanslarda eğitmen sesli olarak telkin ediyor. Oyun olmasa da oyun yapısında işlediği söylenebilir.

Calm

Calm uygulamasının hedefi nasıl meditasyon yapılması gerektiğini öğretmek. Bir yerde oturup beklemek zor görünmeyebilir ama esasında sandığınızdan çok daha fazla detay var. Düşünceleriniz akış halindeyse istediğiniz verimi alamazsınız. Calm ise size yön verip yardımcı oluyor. Daha fazla içerik içinse üyelik satın almak gerekiyor.

Prana Breath

Yoga ya da dövüş sanatlarında öğretildiği üzere hissiyatın büyük kısmını nefes alma şekli belirliyor. Bu uygulamanın amacı bu alanda ilerleme sağlamanızı sağlamak ve günün her anında gerçekleşen etkinliklerde fayda getirmek. Daha iyi nefes alma alışkanlığı kazandıracak egzersizler içeriyor.

Meditation Music

Yoga, yazı yazma, uyku, rahatlama, meditasyon ya da konsantrasyon odaklı anlarınızda belirli müzikler size fayda sağlayabilir. Bu uygulamanın amacı bu anlara uygun geleneksel müzikleri kolayca çalmanızı sağlamak. Tek tek bu tür şarkıları bulup satın almak yerine tek bir uygulama üzerinden erişebilmek büyük kolaylık. Aynı zamanda geri sayım özelliği de var ve programınıza uyum sağlıyor.











