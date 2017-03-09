







Fotoğrafların hızlı biçimde hareket etmesinden ibaret olan videoların karşısına çıkan yeni alternatiflerden biri animasyonlu GIF’ler. Apple’ın bu alandaki desteği Canlı Fotoğraflar yeniliğiyle ilan edilmişti.

Android: iPhone’un Canlı Fotoğraflar Özelliğine Alternatifler

Android dünyasındaysa animasyonlu GIF’lere verilen işletim sistemi esaslı bir destek henüz yer almıyor. Neyse ki üçüncü parti uygulamalar arasında buna destek veren çok sayıda seçenek var.

Gif Me! Camera









Fotoğrafları ve videoları kullanarak GIF yaratmanıza imkan veren kullanışlı bir uygulama Ücretsiz ve reklamlı olan uygulama terfi edince reklamları kapatıyor. Ayarlar menüsünü kullanarak GIF animasyonlardaki kare sayısını değiştirebilirsiniz. İşiniz bitince GIF ya da MP4 olarak saklayabilirsiniz.

Camera MX

Bir diğer reklam destekli ücretsiz seçenek ve sadece canlı fotoğraflar çekmekle kalmayıp epey ayar içeriyor. Kamera ile anında canlı fotoğraflar çekebilir, hazır gelen filtreleri uygulayabilir, çektiklerinizi kolayca Android Galerisi içinde bulabilirsiniz.

GifBoom

Sezgisel arabirime sahip olan bu seçenekte kayıt butonuna basarak işleme başlayın ve bitince bir kez daha tıklayın. Ayrıca galeriden 60 taneye kadar fotoğraf canlı fotoğraf yapımı için seçilebiliyor. Kaydırma çubuğuyla hız ve ardından filtreler seçilebiliyor. İsterseniz ses de ekleyebilirsiniz.

Fyuse – 3D Photos

Etkileyici uygulamanın özelliği Facebook ortamında paylaşacağınız çevresel fotoğraflar çekmenize olanak vermek. Bunun için farklı yönlerde birden çok çekim yapmalı ve uygulamanın bunları bir araya getirip birleştirmesini beklemelisiniz. Yakın çekimlerde hayli iyi sonuçlar aldığımızı söyleyebiliriz.











