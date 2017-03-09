







Günümüzde “boynuz kulağı geçermiş” sözü gerçeğe dönüşmüş durumda. Küçücük çocuklar bile eline akıllı telefonu geçirip bizden daha iyi kullanabiliyor ve oyunlarda uzmanlaşıp bizi yenebiliyor. Kimi zaman internet üzerinden öğrendikleriyle bizleri şaşkın halde bırakabiliyor.

iOS: iPhone Kullanan Çocuğa Uygulama Sınırlaması

Peki ya iPhone’unuzu çocuğunuza verirken sadece eğitici oyunlarla vakit geçirmesini istiyor ve diğer uygulamaları kurcalamasını engellemek istiyorsanız ne yapacaksınız? Çocukların diğer uygulamaları kurcalamasını engellemek dışında oyun içi satın almalarla yüksek faturalara neden olmasını da engellemelisiniz!

iOS içinde pek kullanılmayan ama hayat kolaylaştıran çok sayıda seçenek var. Bu noktada dahili sınırlama özellikleri imdada yetişiyor.

Parola Ekleme ve Servis Sınırlama

İlk yapmanız gereken iPhone içinde Ayarlar uygulamasına girerek Genel kısmındaki Kısıtlamalardan hatırlayacağınız bir parola eklemek.









Sınırlama sonrasında Safari, FaceTime gibi uygulamaların listesi gelecek ve olmasını istemediklerinizin işaretini kaldıracaksınız. Ayrıca satın alma, indirme, içerik ekleme gibi imkanları da kapatabilirsiniz.

Ek olarak Siri üzerinden sesli komutlarla yapılabilen işlemlere yönelik kısıtlamalar da var. Sadece belirli sitelere izin vermek içinse “sadece izin verilenler” kısmında istediklerinizi listeleyebilirsiniz.

Gizlilik de bir diğer sıkıntı. Çocuklarınızın yerini bulabilmek adına iMessage içinden konum bilgisini açmışsanız ama Facebook gibi uygulamalarda gösterilmesini istemiyorsanız o zaman konum servisleri sınırlamalarına bakmalısınız. Mikrofonu da kapatabilirsiniz ama FaceTime ya da normal aramalar için kapatmamalısınız.

Passcode Unutulursa

Sonrasında ayar değiştirmek istediğinizde parolayı unutmuşsanız iTunes ile alınan yedeği geri getirmek fayda sağlamaz çünkü parola aynen korunur. Buna çözüm olarak pinfinder uygulamasını bilgisayarınıza kurun ve adımları izleyin.









