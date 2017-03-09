







Mobil veri kullanımını azaltmak için her daim karmaşık ayarlar uygulamanız şart değil. Kimi zaman basit uygulamalarla mobil veri kullanımını ciddi oranda düşürebilirsiniz. İşte bu konuda fayda sağlayan üç yeni ipucunu sizlerle paylaşıyoruz.

Mobil Veri Kullanımını Azaltma Yolları









E-posta eklentilerini Wi-Fi üzerinden indirin

E-posta istemci uygulamasının eklentileri otomatik olarak indirmesine izin verirseniz gelen e-postaların toplamında eklentilerin boyutu kabarabilir. Neyse ki e-posta uygulamaları e-posta eklentilerini sadece Wi-.Fi bağlantısı olduğunda indirme seçeneğine yer veriyor. Bunun için ilgili uygulamada ayarlara bakmalısınız. Veri sıkıştırma aracı kurun

Veri akışınız üçüncü parti sunucu üzerinden geçerek size gönderilirken sıkıştırılır. Opera Max ve Onavo Extend gibi uygulamalar buna olanak veriyor. Bu sistemde, sadece internet tarayıcı değil, cihazda kurulu tüm uygulamaların veri akışı sıkıştırıldığı için aylık veri kullanımı düşüyor. Chrome ve Opera internet tarayıcılarda bütünleşik veri sıkıştırma desteği de var. Bağlanan cihazlarda veri kullanımını sınırlayın

Akıllı telefonunuzu mobil modem gibi kullanıp diğer cihazlarınıza internet bağlantısı sunuyorsanız siz farkına bile varmadan mobil veri kullanımınız zirve yapabilir. İşte bu yüzden Windows ve OS X sürümleri olan Tripmode uygulamasını kullanın ve sadece beyaz listeye eklediğiniz uygulamaların interneti kullanmasına izin verin, diğerlerini engelleyin. Böylece arka plandaki otomatik güncellemeler, veri eşleştirmeler gerçekleşmez.











