







Fabrika çıkışı ayarlarında bırakılan Android cihazlar sadece Google Play mağazada yer alan uygulamaların kurulmasına izin verir ama başka kaynaklardan gelen uygulamaları kurmak isteyenler için buna izin veren bir ayar yer almakta. Peki bunu seçmek güvenli mi?

Android: Bilinmeyen Kaynaklardan Uygulama Kurmalı mı?

Güvenliğe öncelik veren Android kullanıcıları bu seçeneği aktifleştirmek istemezler ama meraklıların aktifleştirdiğine eminiz. Bu seçimi yapmak ve riskleri göze almak kullanıcılara kalıyor. İşte konuyla ilgili bilmeniz gerekenler…

Nedir Bu Seçenek?









Mesela bir uygulamayı Google Android market yerine internet sitesi, Humble Bundle, Amazon market gibi farklı kaynaklardan indirip kurmaya başlarsanız anında uyarı gelir ve engellenir. İşte bu aşamada karar vermek durumunda kalırsınız. Devam etmeniz için Ayarlar kısayoluna tıklamanız ve Güvenlik kısmına girip Bilinmeyen Kaynaklara onay vermeniz şart olur.

Onay verirseniz Google Play mağaza dışındaki uygulamaları kurabilirsiniz. Google, Android mağaza satışlarından yüzde aldığı için bunu yaygınlaştırdı ama elbette buradan inen uygulamalar güvenlik kontrolünden geçtiği için kullanıcıların içi rahat. Bilinmeyen Kaynaklara onay verenler risk alıyor. Kaynağın güvenilir olduğuna emin değilseniz asla uygulama kurmamalısınız. Güvenlik ayarından buna izin verdikten sonra güvenlik elden gidiyor demek değil. Sadece kurulum öncesinde emin olmalısınız. Her zamanki gibi Google Play mağaza kullanmaya devam edebilirsiniz.

XDA forumlarında yer alan belirli uygulamaların apk paketleri için de buna izin vermek gerekiyor. Humble Bundle örneğinde olduğu gibi kaynak güvenilirse sorun etmeden devam edebilirsiniz. Bazı uygulama geliştiricilerse Beta sürümlerini bu şekilde kendi sitelerinden sunabiliyorlar.









