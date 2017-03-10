Android: Font Değiştirme Nasıl Yapılır?




Android‘li akıllı telefonlarda font değiştirme işlemi için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Android işletim sistemli akıllı telefonunuzu uzun süre boyunca kullandıysanız aynı fontu sürekli görmekten sıkılmış olmanız doğal. Android’in varsayılan fontu iyi ve okurken gözü rahatsız etmiyor fakat bir değişiklik gereksinimi hissetmeniz olası. Android‘de font değiştirme seçeneği esasında mevcut ancak ön yüklü olarak gelen font sayısı oldukça az, yani değişiklik arayışındaysanız yeni fontlar indirmeniz ve akıllı telefonunuza yüklemeniz gerekecek. Android‘de font değiştirme işlemi için izlemeniz gereken adımlara geçelim.

Android: Font Değiştirme Nasıl Yapılır?

Akıllı telefonunuzda root erişimini sağlamadıysanız öncelikle Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla GO Launcher uygulamasını cihazınıza yükleyin.

Android Font Değiştirme Nasıl Yapılır 1




GO Launcher-Theme,Wallpaper
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GO Launcher-Theme,Wallpaper
Developer: GO Dev Team @ Android
Fiyat: Ücretsiz+

Ardından yine Google Play mağazasından GO Launcher Fonts uygulamasını indirin. Bu araç harika fontlara ev sahipliği yapmakta.

Android Font Değiştirme Nasıl Yapılır 2

GO Launcher Fonts
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GO Launcher Fonts
Developer: beewhale
Fiyat: Ücretsiz

GO Launcher Fonts uygulamasından favori fontunuzu bulun ve indirin.

Android Font Değiştirme Nasıl Yapılır 3

GO Launcher uygulamasını çalıştırın ve arayüzde sağ üst kısımda yer alan menü butonuna dokunun. GO Settings‘i seçin.

Android Font Değiştirme Nasıl Yapılır 4

Menüden Preferences ile devam edin ve Font seçeneğini bulun.

Android Font Değiştirme Nasıl Yapılır 5

Şimdi cihazda bulunan fontların listesi karşınıza gelecek. Buradan istediğiniz fontu seçebilir ya da Scan font butonuna dokunarak indirdiğiniz fontların listede belirmesini sağlayabilirsiniz.

Android Font Değiştirme Nasıl Yapılır 6

Farklı kaynaklardan edindiğiniz font dosyalarını cihazda /sd card/GOlauncher Ex/fonts dizinine elle kopyalayabilirsiniz. Değişikliği yaptıktan sonra akıllı telefonunuzu yeniden başlatın, değişiklikler hemen aktive olacaktır.

Akıllı telefonunuzda root erişimini sağladıysanız iFont uygulamasını cihazınıza yükleyin.

Android Font Değiştirme Nasıl Yapılır 7

iFont (FlipFont)
İndir
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iFont (FlipFont)
Developer: diyun
Fiyat: Ücretsiz

iFont uygulamasını çalıştırın, arayüzde cihazınız için çok sayıda font göreceksiniz. Dilediğiniz fontu seçebilirsiniz.

Android Font Değiştirme Nasıl Yapılır 8

Herhangi birisini seçtikten sonra SET butonuna dokunun.

Android Font Değiştirme Nasıl Yapılır 9

Uygulama Super User erişimi için izin talep edecektir, Allow butonunu kullanın. Akıllı telefonunuzu yeniden başlattığınızda yeni fontun etkinleştirildiğini göreceksiniz.Android Font Değiştirme Nasıl Yapılır 9




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