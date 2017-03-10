







Android‘li akıllı telefonlarda font değiştirme işlemi için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Android işletim sistemli akıllı telefonunuzu uzun süre boyunca kullandıysanız aynı fontu sürekli görmekten sıkılmış olmanız doğal. Android’in varsayılan fontu iyi ve okurken gözü rahatsız etmiyor fakat bir değişiklik gereksinimi hissetmeniz olası. Android‘de font değiştirme seçeneği esasında mevcut ancak ön yüklü olarak gelen font sayısı oldukça az, yani değişiklik arayışındaysanız yeni fontlar indirmeniz ve akıllı telefonunuza yüklemeniz gerekecek. Android‘de font değiştirme işlemi için izlemeniz gereken adımlara geçelim.

Android: Font Değiştirme Nasıl Yapılır?

Akıllı telefonunuzda root erişimini sağlamadıysanız öncelikle Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla GO Launcher uygulamasını cihazınıza yükleyin.









Ardından yine Google Play mağazasından GO Launcher Fonts uygulamasını indirin. Bu araç harika fontlara ev sahipliği yapmakta.

GO Launcher Fonts uygulamasından favori fontunuzu bulun ve indirin.

GO Launcher uygulamasını çalıştırın ve arayüzde sağ üst kısımda yer alan menü butonuna dokunun. GO Settings‘i seçin.

Menüden Preferences ile devam edin ve Font seçeneğini bulun.

Şimdi cihazda bulunan fontların listesi karşınıza gelecek. Buradan istediğiniz fontu seçebilir ya da Scan font butonuna dokunarak indirdiğiniz fontların listede belirmesini sağlayabilirsiniz.

Farklı kaynaklardan edindiğiniz font dosyalarını cihazda /sd card/GOlauncher Ex/fonts dizinine elle kopyalayabilirsiniz. Değişikliği yaptıktan sonra akıllı telefonunuzu yeniden başlatın, değişiklikler hemen aktive olacaktır.

Akıllı telefonunuzda root erişimini sağladıysanız iFont uygulamasını cihazınıza yükleyin.

iFont uygulamasını çalıştırın, arayüzde cihazınız için çok sayıda font göreceksiniz. Dilediğiniz fontu seçebilirsiniz.

Herhangi birisini seçtikten sonra SET butonuna dokunun.

Uygulama Super User erişimi için izin talep edecektir, Allow butonunu kullanın. Akıllı telefonunuzu yeniden başlattığınızda yeni fontun etkinleştirildiğini göreceksiniz.









