







Android telefona tema yüklemek için yararlanılabilecek Substratum uygulamasını ele alıyoruz. Bildiğiniz gibi Android özelleştirme olanaklarıyla ön plana çıkıyor. Bugüne kadar çok sayıda launcher, duvar kağıdı, ikon paketi gibi Android’de özelleştirme sağlayan ögeleri ele aldık. Bugün daha ileriye gidecek ve temaları Android’e entegre edecek bir aracı, Substratum’u anlatacağız. Araç ile Android telefona tema yüklemek mümkün.

Android Telefona Tema Yüklemek









Substratum, Sony tarafından geliştirilen Overlay Manager Service (OMS)’i kullanan bir tema motoru. OMS katmanları yönetme ve kullanıcılara katmanları etkinleştirme / devre dışı bırakma olanağı sunuyor. Substratum ile katmanları indirmek, derlemek, imzalamak, tıpkı bir üçüncü parti uygulama gibi yüklemek mümkün.

Yüklendikten sonra, bağlantıyı oluşturan ve eğer etkinleştirilmişse sisteme kaynaklarını yenilemelerini ve yenilerini yüklemelerini söyleyen bir idmap dosyası oluşturuyor. Bir bildirim ile kullanıcıya yeni bir temanın kullanılabileceğini ve paketin yüklendiğini haber veriyor.

Android 6.0 (Marshmallow) ve daha güncel işletim sistemleriyle uyum söz konusu. Evet, Android Nougat versiyonu da desteklenmekte.

Substratum için:

Root erişimi sağlanmış bir akıllı telefon

Android 6.0 ya da daha güncel bir işletim sistemi versiyonu

OMS destekli bir ROM’a ihtiyaç var.

Substratum ile bir Android telefona tema yüklemek için:

Google Play uygulama mağazasına gidin ve Substratum ‘u indirin.

‘u indirin. Google Play mağazasından Substratum temaları için arama yapın ve hoşunuza giden bir temayı indirin.

Substratum’u açın, kurulu temaları arayüzde göreceksiniz.

Yüklemek istediğiniz temanın üzerine dokunun.

Şimdi seçtiğiniz tema ile telefonunuzda düzenleme yapılacak bölümler ve uygulamaları da göreceksiniz.

Uygulamada özelleştirme yapacağınız alanlar arasında geçiş ve seçimler yapmak için üstteki bölümden yardım alabilirsiniz.

Seçimlerinizi yaptıktan sonra en alttaki Floating Action Button ‘a dokunun ve seçeneklerden Build & Enable ‘ı seçin.

‘a dokunun ve seçeneklerden ‘ı seçin. Katmanların uygulanması için bekleyin.

İşlem tamamlandığında Floating Action Button‘a tekrar dokunun ve değişiklikleri kaydetmek için Enable Selected ile devam edin.

Yaptığınız özelleştirmeyi geri almak isterseniz temayı basitçe kaldırın ve akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.









