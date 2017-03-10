







Akıllı saatler kadar bunların basit versiyonu olan fitness saatleri de ilgi görüyor. Bu alanda söz sahibi olan Fitbit firmasının çok sayıda farklı ürünü var ve sadece adım saymak ya da yakılan kalori hesaplamakla sınırlı değiller.

Fitbit Uygulamasına Yönelik İpuçları

Batarya süresini arttırma, doğru biçimde adım sayma, özel egzersiz planlarıyla sağlık iyileştirme gibi ipuçlarına yer veriyoruz.

Sayaç Olarak Kullanmak









Fitbit ana butonunu kullanarak saati kontrol edebildiğiniz gibi günlük istatistikleri görebilirsiniz. Adım sayısı, anlık nabız, gidilen mesafe, yakılan kalori, çıkılan basamak karşınızda. Dahili sayaç olsa da gizli durumda. Ana butonu birkaç saniye basılı tutun ve başlatın. Durdurmak için tekrar basın.

Varsayılan Hedefi Değiştirin

Fitbit mobil uygulamalarında dört ana sekme var. Dashboard açılınca özetler geliyor. Bu ana görünümü sevmiyorsanız herhangi bir karoya tıklayıp uzun tutun ve yerlerini değiştirin. Herhangi birine normal tıklayıp rapor alabilirsiniz ama aynı zamanda hedefi de değiştirebilirsiniz.

Uyku Zamanı Hatırlatıcı

Uyku karosuna tıklayıp ayarlarına girin ve uyku için bir saat ekleyin. Ardından hatırlatma özelliğini aktifleştirin. Bu saat gelince sizi uyarıp hatırlatacak.

Kendinizi Aşın

Yarışmalar karosuna girip size uyan birini seçin ve hedefe ulaşmak için yola koyulun. Binlerce adım, koşu gibi hedefler karşınıza çıkacak. Bunları gerçekten tamamlamak için aralıklı sorular sorulara cevap vermeniz gerekiyor.

Sanal Eğitmenle Motivasyon

Fitbit kullanıcı adınızı girdikten sonra iki sanal eğitmenden birini seçebilirsiniz. Bunlar size zamanlı dersler verecekler ve gerçekleştirmenizi isteyecekler. Video anlatımlarla kolayca anlayabilir ve motive olabilirsiniz.

Fitbit Ağınızı Genişletin

Fitbit, sosyal ağlarda duyulunca ünlü oldu. Uygulamasındaki sosyal özellikle arkadaşları bulup onlarla yarışabilir ve etkileşime girebilirsiniz. Bunun için Facebook oturumu açmanız istenecek.

Batarya Ömrünü Arttırmak

Nabız ölçümü iyi olsa da sürekli çalışınca bataryayı tüketiyor. Bunu kullanmayıp batarya ömrünü arttırabilirsiniz. Nabız özelliğine gelin ve gerekli değilse kapatın. Bu sayede batarya ömrü üç gün kadar artış gösterecek!









