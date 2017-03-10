







Hepimiz gün içinde bataryası biten telefon kabusunu yaşamış durumdayız. Aniden bir arama yapmak istediğinizde cebinizden çıkardığınız iPhone’un karanlığa gömüldüğünü görünce sinirlenir dururuz. İşte bu gibi durumları bir daha yaşamamak için şu uygulamalardan sakınmalısınız…

iOS: Batarya Tüketen, Kaçınılması Gereken Uygulamalar

Arka plan uygulamalarını sürekli olarak kapatmak batarya tüketimini düşürmez. Zaten iOS işletim sisteminde çoklu uygulama desteği bunların arka planda kalmasına olanak verir. Bazı durumlarda bataryayı korumak adına belirli uygulamaları tamamen kaldırmanız gerekebilir.

Facebook

Listedeki en şaşırtıcı olmayan uygulama ve en büyük batarya düşmanı. Buna ek olarak sürekli aktif kalan Messenger sohbet uygulaması da bir diğer batarya düşmanı. Home butonuna bassanız da Facebook uygulaması arka planda işleyip batarya tüketiyor. Alternatif olarak Safari ile Facebook ziyaret edilebilir ya da Paper uygulaması kullanılabilir. Messenger ise kaldırılmasa da olur çünkü sayfa gezme ve link tıklama vb olmadığından daha az yük bindirmekte.

Twitter

Facebook sonrasında gelen diğer benzer batarya düşmanları Twitter, Instagram ve Tumblr. Takip ettiğiniz kişi sayısına bağlı olarak güncellemeler artacak ve kaydırma süresi uzayacak. Ayrıca bildirimlerle bombalanacaksınız. Resmi olmayan Twitter uygulamalarını kullansanız da benzer biçimde batarya tüketimi yüksek oluyor.

WhatsApp









İnternet bağlantısı olduğu sürece sürekli kontroller yapıp yeni mesaj var mı bakar ve bataryaya yük bindirir. iCihaz sahipleriyle iletişim için iMessage kullanın ve diğer durumlarda WhatsApp’a geçin.

Google Haritalar

GPS esaslı olduğundan bataryaya epey yük bindirir. Konum ayarından GPS yerine diğer ağlar seçilirse tüketim düşer. Tamamen kapatırsanız hava durumu gibi servisler doğru işlemez. Bir yere gitmeden önce bilgisayardan bakıp harita çıktısı almalı ve yanınızda taşımalısınız.

Skype

Skype ise sürekli olarak VoIP aramalarını ve mesajları kontrol eder. Sunuculara bağlı kalarak takip gerçekleştirir. Bu nedenle epey batarya tükettiği rapor ediliyor. Google Hangouts gibi alternatifler hazır.









