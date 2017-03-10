







Seneler boyunca sürekli geliştirilen iOS işletim sistemi basit ve anlaşılır yapısını sürdürürken yeniliklerle bezendi ama bazı yenilikler kullanıcıların kafasını karıştırmamak adına arka planda meraklı olanların bulacağı biçimde gizlendi.

iOS: Üretkenlik Arttıran Gizli iPhone Özellikleri

Üretkenlik arttırma gereksinimi duyan deneyimli ve meraklı kullanıcılardan biriyseniz iOS ile gelen gizli özellikleri denemekten çekinmeyeceksiniz. Katmanlı iOS yapısında üstteki basit görünüm altında çok sayıda özel seçenek yatıyor.

iMessage İle Sesli Mesaj Göndermek

Arkadaşlarla iletişimde iMessage kullanıyorsanız diğerlerine gerek yok. Hızlı biçimde yazamadığınızda sesli mesaj gönderebilirsiniz. Senelerdir olsa da pek kullanılmıyor. Görüşme penceresinde sağ alttaki mikrofona tıklayıp tutun ve mesajınızı girin. Üste sürükleyip gönderin. İki taraflı çalışarak walkie talkie gibi kullanabilirsiniz.

Etkileşimli Bildirimler









iOS 10 ile gelen bu yenilikte 3D Touch destekli iPhone modellerinde bildirimlerde ekrana daha sert basarak menü şeklinde beliren seçenekler göreceksiniz. Böylece sık kullanılan işlemler daha çabuk yapılabiliyor.

3D Touch Kısayolları

3D Touch’ın bir diğer getirisi uygulama kısayollarında. Sert basın ve açılan menüdeki kısayollarla işlemleri daha kısa sürede gerçekleştirin.

Kısayol Jestler

El hareketleri olarak bilinen jestlerle dokunmatik ekranı yönetmek daha kolay. Ekranın sol kısmına daha sert basın ve biraz sürükleyerek uygulamalar arası geçişi çağırın. Tam olarak sağa sürükleme yaparak en son kullanılan uygulamayı geri çağırın.

E-posta Filtreleri

E-posta uygulamasına birden çok hesap eklemişseniz karmaşık olabilir. Liste görünümündeyken filtreleme için sol alttaki huniye tıklayın ve hızlı biçimde hesaplar arasında geçiş yapın.

Evrensel Pano

Apple’ın ilgi gören yeniliklerinden biri olan evrensel panoda iOS ile kopyalanan içerik iki dakika içinse macOS Sierra ve üstüne doğrudan yapıştırılabiliyor. Artık Pushbullet gibi üçüncü parti uygulamaları tüm cihazlara kurmaya gerek yok.









