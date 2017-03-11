







Android yüklü cihazlarda yer alan GPS alıcısı birçok açıdan harika bir özellik çünkü harita uygulamalarıyla yol tarifi almak dışında kayıp cihazın yerini bulmak gibi artıları da var. Daha da iyisi haritalar yüklendiğinde internet olmasa bile kullanılabiliyor.

Android: Akıllı Telefonu Yer Takibinde Kullanmak

GPS alıcısı çok hassas olmasa da yaklaşık konum bilgisini elde etmede işe yarıyor. İşte bu sayede Android cihazların büyük kısmının yerini uzaktan takip edebilirsiniz. 2014 sonrasında sunulmuş Android cihazların çoğu hırsızlık önlemi olan Android Cihaz Yöneticisi uygulamasını standart olarak içeriyor. Bu sayede ek uygulama kurmadan konum takip edilebiliyor. Google hesabınızın olması yeterli. Aktifleştirmek içinse:

Android cihazda ayarlara girin

Güvenlik kısmına girin

Cihaz yönetimi alanında Cihaz Yöneticileri listesine bakın

Android Cihaz Yöneticisi listede olacak

Buna tıklayıp aktifleştirin ve onay istenirse OK tıklayın

Artık bu sistemle sadece cihaz yerini uzaktan görmekle kalmayıp uzaktan zil çaldırma, belleği sıfırlama, ekranı kilitleme gibi işlemler de yapabilirsiniz.









Gerekli olduğunda tek yapmanız gereken https://www.google.com/android/devicemanager adresini ziyaret edip cihazdaki Google hesabıyla oturum açmak ve listeden istenen cihazın adını seçmek. Harita üzerinde son bilinen yeri gösterilecek. GPS hassasiyeti nedeniyle 20 metre hata payı olabilir.

Android Uygulamaları

Android Cihaz Yöneticisi sizi kesmedi ya da beğenmediyseniz üçüncü parti uygulamalar benzer işi yapabiliyor. Sadece takip için Lookout, birden çok platform desteği için Prey, aile bireylerini takipte uzmanlaşmak içinse Familonet kullanılabilir.











