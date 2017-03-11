







Android ve iOS uyumlu, iMovie benzeri 5 uygulama ile sizlerleyiz. Apple’ın iMovie uygulaması iOS’in ön plana çıkan özelliği olan iLife uygulamaları grubunun bir parçası. iPhoto (şimdi Photo uygulamasıyla entegre durumda), Garage Band ve iMovie kullanıcıların fazla çaba sarf etmeden kaliteli sanatsal projeler oluşturmalarına olanak tanıyor. Kliplerinizi ve resimlerinizi bir uygulamada toplamak, kullanıcı dostu bir arayüzde basit sürükle – bırak hareketi yapmak ve kısa bir sürede hoş bir klip elde etmek şüphesiz oldukça güzel. Tabii bu basitlik ve sadelik zaman zaman ihtiyaçlarınızı tam anlamıyla karşılayamayabilir. Android ve iOS‘li cihazınızda kullanabileceğiniz, daha geniş kapsamlı özellikler içeren iMovie benzeri 5 uygulama için bir rehber hazırladık.

Android ve iOS: iMovie Benzeri 5 Uygulama

FilmoraGo









Uygulama galerinizdeki bir grup video ve fotoğraftan video klip oluşturma sürecini oldukça kolaylaştırıyor. Klipler arasına geçişler kolayca dahil edilebiliyor, eğlenceli başlıklar oluşturmak için harika temalar mevcut. Şık temalar, katmanlar, harika müzikler var; daha fazlası için dahili satın alma ve ücretsiz indirme seçenekleri de bizlerle.

WeVideo

Uygulama yine bizleri şaşırtmayan şekilde, kolayca kullanılabilen bir arayüzle geliyor. Kliplerinizi seçin, dilediğiniz kırpmaları uygulayın ve düzenleyin. Yapmanız gereken sadece bu. Geçişler de dahil olmak üzere gerisini uygulama kendisi hallediyor. Dilerseniz arka plan sesleri ve müziklerle ilgili ayarlamalar da gerçekleştirebilirsiniz. Ücretsiz sürümde bazı kısıtlamalar ve final klibe watermark ekleme durumu söz konusu, tüm kısıtlamaları aşmak için yıllık 3.99 USD ödeme yapmak gerekiyor.

KineMaster

Uygulamada harika temalar ve geçiş efektleri bulunmamakta. Yine de klipleri bir araya getirebiliyor ve bazı hareketli animasyonlardan yararlanabiliyorsunuz. Videolara filigran eklenmiyor, ücretsiz indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Magisto

Uygulamada mükemmel çalışan bir yapay zeka bulunmakta. Klibinizde kullanacağınız fotoğraf ve videoları seçiyorsunuz; tema, müzik ve klip uzunluğunu ayarlıyorsunuz. Gerisini Magisto arka planda hallediyor. Ücretsiz versiyonda süre kısıtlaması ve fotoğraf ekleme sınırı bulunmakta, Premium abonelik ise aylık 4.99 USD ya da yıllık 19.99 USD karşılığında edinilebiliyor.









