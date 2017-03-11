







Android‘de Misafir Modu Özelliğini Kaldırmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Hemen hepimiz Google servislerini ve ürünlerini severek kullanıyoruz. Android Lollipop işletim sistemi duyurulduğunda daha yüksek performans, yepyeni launcher, Material Design bizi cezbetmişti. Daha sonra hayatımıza Guest Mode / Misafir Modu özelliği girdi. Akıllı telefonlarımız kişisel bilgisayarların aksine fazlaca kişisel cihazlar. Google bu kişiselliği bazı durumlarda korumayı sağlasa da bazı durumlarda ihlal edilebilmesine yol açan misafir kullanıcı özelliğini getirdi, üstelik bu moda kilit ekranından erişilebiliyor. Android’li akıllı telefonunuzda Misafir Modu Özelliğini Kaldırmak istemeniz olası, dilerseniz işlemi nasıl gerçekleştirebileceğinize değinelim.

Android: Misafir Modu Özelliğini Kaldırmak









İndirmeler

ADB ve fastboot araçları

Akıllı telefonunuzla uyumlu USB sürücüleri

Misafir Kullanıcı Simgesini Hızlı Ayarlar Menüsünden Kaldırmak

Akıllı telefonunuzda Settings-> About Phone yolunu izleyin.

yolunu izleyin. Build Number seçeneğine üst üste 7 kez dokunun, Developer Options menüsü etkinleşecektir.

seçeneğine üst üste 7 kez dokunun, menüsü etkinleşecektir. Bu menüden USB debugging ve OEM Unlock seçeneklerini etkinleştirin.

ve seçeneklerini etkinleştirin. Settings ana menüsünü açın ve Users bölümüne erişin.

ana menüsünü açın ve bölümüne erişin. Akıllı telefonunuzda tanımlanmış ikinci bir kullanıcı hesabı bulunmadığından emin olun.

Akıllı telefonunuzu USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın.

PC’de Windows + R kombinasyonunu kullanın. Açılan penceredeki kutucuğa cmd yazın ve Enter’a basın.

kombinasyonunu kullanın. Açılan penceredeki kutucuğa yazın ve Enter’a basın. adb shell settings put global guest_user_enabled 0 komutunu girin.

komutunu girin. Akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.

Build Prop Düzenlemesi

Google Play uygulama mağazasından BuildProp Editor uygulamasını indirin. Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın ve sol üst kısımda yer alan kalem simgesine dokunun. Düzenlemeleri gerçekleştirdikten sonra Save butonuna dokunun ve cihazınızı yeniden başlatın.

Android’in Settings menüsündeki Users seçeneğini gizlemek için:

build.prop dosyasının sonunda fw.show_multiuserui=0 satırını oluşturun.

satırını oluşturun. Bu komut kullanıcılar arasında ADB kabuğu aracılığıyla geçiş yapmanızı sağlayacaktır. Mevcut tüm kullanıcı hesaplarını edinmek için /data/system/users dizinine gidin. Cihazınızı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın ve PC’de bir terminal penceresi açın.

dizinine gidin. Cihazınızı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın ve PC’de bir terminal penceresi açın. Kullanıcı hesapları arasında geçiş yapmak için adb shell am switch-user USERID komutunu kullanabilirsiniz. (USERID kısmına data/system/users dizininde gördüğünüz kullanıcı hesabı adı gelmeli)

komutunu kullanabilirsiniz. (USERID kısmına data/system/users dizininde gördüğünüz kullanıcı hesabı adı gelmeli) Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmak için adb shell pm create-user USERID komutunu girebilirsiniz.

komutunu girebilirsiniz. Mevcut kullanıcı hesaplarından birisini kaldırmak isterseniz adb shell pm remove-user USERID komutunu yazabilirsiniz.

komutunu yazabilirsiniz. Kullanıcı hesabı sayısını 1 ile sınırlamak için build.prop dosyasının sonuna fw.max_users=1 satırını ekleyin. Bu düzenleme de Android’in Settings menüsündeki Users seçeneğini kaldıracaktır.







