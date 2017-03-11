







Android‘de uygulama gizleme işlemi için izleyebileceğiniz yöntemlere değineceğiz. Android işletim sistemli cihazlar bugün milyonlarca kullanıcının elinin altında. Bildiğiniz gibi Android yeni özellikler eklenebilme anlamında geniş olanaklar sunan ve bu alanda ilk akla gelen mobil işletim sistemi. Bu yazımızda da özellikle gizlilik ve güvenlik konusunda endişe sahibi olan takipçilerimizin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz uygulama gizleme meselesini ele alacağız. Root erişiminin sağlandığı ve sağlanmadığı cihazlarda izlenebilecek farklı yöntemler mevcut.

Android: Uygulama Gizleme Rehberi

Root erişimini sağlamadıysanız akıllı telefonunuza Apex Launcher uygulamasını yükleyin.

İndirdikten sonra uygulamayı çalıştırın, ayarlamalar otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Şimdi uygulamanın arayüzüne erişin ve App Settings menüsüne gidin.

Buradan Drawer Settings -> Hidden apps yolunu izleyin.









Akıllı telefonunuzda kurulu durumda olan uygulamaların listesi karşınıza gelecek, burada gizlemek istediğiniz uygulamaları yanlarındaki kutucukları işaretleyerek seçin ve seçimlerinizi tamamladıktan sonra Apply butonunu kullanın.

İşlem bu kadar! Gizlediğiniz uygulamalar artık uygulama çekmecesinde görünmeyecek. Bu uygulamaları çalıştırmak isterseniz Google Search aracı ile basitçe arama gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır.

Akıllı telefonunuzda root erişimini sağladıysanız Hide App-Hide Application Icon uygulamasını cihazınıza yükleyin ve çalıştırın.

Uygulama arayüzündeki + butonuna dokunun.

Choose Apps to Hide başlıklı pencerede akıllı telefonunuzda kurulu olan uygulamaların listesi belirecektir. Burada gizlemek istediğiniz uygulamaları sağ kısımlarında yer alan kutucukları işaretleyerek seçin. Daha sonra sağ üst kısımdaki Save butonuna dokunun.

Uygulamalarınız gizlenecektir. Gizlediğiniz uygulamaları daha sonra görünür hale getirmek isterseniz yine Hide App-Hide Application Icon uygulamasına başvurmanız yeterli olacaktır.









